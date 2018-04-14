"Філадельфія" розгромила "Піттсбург" і зрівняла рахунок у серії Кубка Стенлі

"Вегас" в овертаймі здолав "Лос-Анджелес".

Відбулися чергові матчі плей-офф Національної хокейної ліги. "Філадельфія" розгромила "Піттсбург" і зрівняла рахунок у серії Кубка Стенлі. Про це повідомляє офіційний сайт ліги. Піттсбург – Філадельфія– 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) Рахунок в серії: 1-1 Шайби: 0:1 – 19 Гостисбеєр (Кутюр'є, Жиру), 0:2 – 20 Кутюр'є (Проворов, Раффль), 0:3 – 41 Конекни (Проворов, Сіммондс), 0:4 – 45 Патрік (Ворачек, Кутюр'є), 1:4 – 45 Хернквист (Думулін, Шульц), 1:5 – 59 Макдоналд (Лехтеря) Вінніпег – Міннесота– 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Рахунок в серії: 2-0 Шайби: 1:0 – 28 Майєрс (Чьяро, Рословик), 2:0 – 47 Штястни (Лайне, Бафлін), 3:0 – 49 Копп (Рословик, Літтл), 4:0 – 57 Лайні (Майерс, Елерс), 4:1 – 59 Парізе (Брудін, Койву) Вегас – Лос-Анджелес – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Рахунок в серії: 2-0 Шайби: 1:0 – 14 (Сміт, Маршессо), 1:1 – 35 ЛаДуе (Амадіо, Фанюф), 2:1 – 95 Хаула (Ніл, Теодор)

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