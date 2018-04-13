"Коламбус" в овертаймі обіграв "Вашингтон", "Бостон" розбив "Торонто" в матчах Кубка Стенлі

Відбулися п'ять матчів першого раунду плей-офф.

У ніч на п'ятницю відбулися стартові поєдинки в п'яти парах першого раунду плей-офф Кубка Стенлі. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Тампа-Бей – Нью-Джерсі– 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Рахунок в серії: 1-0 Шайби: 1:0 – 15 Палат (Макдона, Джонсон), 2:0 – 19 Джонсон (Пойнт, Палат), 3:0 – 21 Гурде (Сергачов, Палат), 3:1 – 33 Хол, 3:2 – 49 Зейджак (Бутчер, Хол), 4:2 – 52 Кіллорн (Гурде), 5:2 – 58 Кучеров Бостон – Торонто– 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Рахунок в серії: 1-0 Шайби: 1:0 – 5 Маршанд (Пастрняк, Крюг), 1:1 – 16 Хайман (Райллі, Браун), 2:1 – 35 Бекес (Макевой, Крейчі), 3:1 – 39 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 4:1 – 47 Куралі (Хара, Пастрняк), 5:1 – 51 Крейчі (Крюг, Дебраск) Вашингтон – Коламбус – 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) Рахунок в серії: 0-1 Шайби: 1:0 – 17 Кузнєцов (Карлсон, Бекстрем), 2:0 – 18 Кузнєцов (Карлсон, Бекстрем), 2:1 – 24 Веннберг (Ванек, Дженнер), 2:2 – 41 Ванек (Панарін, Дюбуа), 3:2 – 45 Сміт-Пеллі (Карлсон, Врана), 3:3 – 55 Джонс (Еткінсон, Панарін), 3:4 – 66 Панарін (Коул) Нешвілл – Колорадо– 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) Рахунок в серії: 1-0 Шайби: 0:1 – 6 Задоров (Маккіннон, Рантанен), 1:1 – 23 Уотсон (Джохансен, Сиссонс), 1:2 – 24 Комо (Ньєто, Седерберг), 2:2 – 28 Сміт (Джохансен), 3:2 – 46 Форсберг (Арвідссон, Йосі), 4:2 – 52 Форсберг, 5:2 – 58 Сиссонс (Йосі, Уотсон) Анахайм – Сан-Хосе– 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Рахунок в серії – 0:1 Шайби: 0:1 – 27 Кейн (Гертл, Павелскі), 0:2 – 33 Кейн (Діллон, Павелскі), 0:3 – 35 Бернс (Майер)

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