"Піттсбург" розгромив "Філадельфію", "Вегас" обіграв "Лос-Анджелес" в Кубку Стенлі

Відбулися перші матчі плей-офф НХЛ.

Напередодні відбулися перші матчі у розіграші Кубка Стенлі в рамках Національної хокейної ліги. "Піттсбург" розгромив "Філадельфію" в домашній зустрічі, закинувши сім шайб, повідомляє сайт турніру. Вінніпег – Міннесота– 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Рахунок у серії 1:0 Шайби: 1:0 – 37 Шайфлі (Бафлін, Уілер), 1:1 – 41 Каллен (Проссер, Грінуей), 1:2 – 43 Парізе (Койву, Гранлунд), 2:2 – 44 Лайні (Штястни), 3:2 – 52 Морроу (Елерс) Читайте такожВизначилися всі учасники Кубка Стенлі Піттсбург – Філадельфія– 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) Рахунок у серії 1:0 Шайби: 1:0 – 2 Раст (Гюнцель, Летанг), 2:0 – 10 Хагелін (Шейен, Хернквист), 3:0 – 14 Малкін (Хагелін), 4:0 – 27 Гюнцель (Ширі, Брассар), 5:0 – 29 Кросбі (Гюнцель, Думулін), 6:0 – 47 Кросбі (Гюнцель, Шульц), 7:0 – 50 Кросбі (Думулін) Вегас – Лос-Анджелес– 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Рахунок у серії 1:0 Шайба: 1:0 – 3 Теодор (Носек)

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