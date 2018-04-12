Зірки спорту закликали всіх підтримати збірну України з хокею

В зйомках роликів взяли участь олімпійські чемпіони Василь Ломаченко, Ольга Харлан та Олег Верняєв, а також чемпіон світу і Європи Жан Беленюк.

В рамках підготовки до Чемпіонату світу з хокею U19, зірки українського спорту знялися в соціальних роликах і закликали всіх підтримати збірну України.

Так, в зйомках роликів взяли участь олімпійські чемпіони Василь Ломаченко, Ольга Харлан та Олег Верняєв, а також чемпіон світу і Європи Жан Беленюк. Головним девізом кампанії став заклик «Всі на хокей!».

Голова оргкомітету з підготовки Чемпіонату світу Георгій Зубко розповів про те, як народилася ідея цих роликів: «Нашим завданням було не тільки і не стільки привернення уваги до чемпіонату, заповнюваність трибун, тощо. Ми хотіли використати ефект великої події для залучення уваги до хокею в цілому. Тому у нас і виникла ця ідея - залучити до кампанії з популяризації хокею зірок, які з ним не асоціюються. І було дуже приємно, що ми знайшли відгук у всіх, до кого зверталися».

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Чемпіонат світу з хокею U19 пройде в Києві з 14 по 20 квітня. Суперниками збірної України стануть команди Японії, Австрії, Угорщини, Італії та Румунії.

Нагадаємо, в рамках підготовки до Чемпіонату світу, юніорська збірна України виграла міжнародний турнір Кубок чотирьох націй, який проходив в грудні 2017 року Угорщини.