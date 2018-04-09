"Флорида" обіграла "Бостон" в останньому матчі регулярного чемпіонату НХЛ

11:01, 09 квітня 2018
Хокей
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Бостон - Флорида / REUTERS

"Флорида" здобула виїзну перемогу над "Бостоном" - 4:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Бостон – Флорида– 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Боргстрем (Ватрано), 1:1 – 8 Бекес (Крейчі, Міллер), 1:2 – 16 Ватрано (Макгінн, Макканн), 1:3 – 33 Мамін (Йєндл, Мальгін), 2:3 – 49 Пастрняк (Донато, Бержерон), 2:4 – 58 Дадонов (Макканн)

Як повідомляв УНІАН, до цього визначилися всі учасники Кубка Стенлі.

Перші матчі будуть зіграні вже 12 квітня. На першому етапі плей-офф пари виглядають так:

Східна конференція

Тампа-Бей – Нью-Джерсі

Бостон – Торонто

Вашингтон – Коламбус

Піттсбург – Філадельфія

Західна конференція

Нешвілл – Колорадо

Вінніпег – Міннесота

Вегас – Лос-Анджелес

Анахайм – Сан-Хосе

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Теги: #НХЛ#Кубок Стенлі