"Флорида" обіграла "Бостон" в останньому матчі регулярного чемпіонату НХЛ
11:01, 09 квітня 2018Хокей
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Визначилися всі пари першого раунду плей-офф.
Бостон - Флорида / REUTERS
У регулярному чемпіонаті НХЛ був зіграний останній матч.
"Флорида" здобула виїзну перемогу над "Бостоном" - 4:2, повідомляє офіційний сайт турніру.
Бостон – Флорида– 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Шайби: 0:1 – 1 Боргстрем (Ватрано), 1:1 – 8 Бекес (Крейчі, Міллер), 1:2 – 16 Ватрано (Макгінн, Макканн), 1:3 – 33 Мамін (Йєндл, Мальгін), 2:3 – 49 Пастрняк (Донато, Бержерон), 2:4 – 58 Дадонов (Макканн)
Як повідомляв УНІАН, до цього визначилися всі учасники Кубка Стенлі.
Перші матчі будуть зіграні вже 12 квітня. На першому етапі плей-офф пари виглядають так:
Східна конференція
Тампа-Бей – Нью-Джерсі
Бостон – Торонто
Вашингтон – Коламбус
Піттсбург – Філадельфія
Західна конференція
Нешвілл – Колорадо
Вінніпег – Міннесота
Вегас – Лос-Анджелес
Анахайм – Сан-Хосе
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