"Піттсбург" посяде друге місце у підсумковій таблиці Столичного дивізіону НХЛ

Команда обіграла "Оттаву Сенаторз" з рахунком 4:0.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Піттсбург" першим провів 82-й матч у сезоні і забезпечив собі друге місце в Атлантичному дивізіоні.

"Пінгвінз" обіграли "Оттаву Сенаторз" з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

У першому раунді плей-офф у "Пінгвінз" буде перевага свого майданчика, а суперником стане "Коламбус", "Філадельфія" або "Нью-Джерсі". В останні два сезони "Піттсбург" завойовував Кубок Стенлі після того, як обіймав друге місце в дивізіоні.

По голу і передачу у "Пінгвінз" записали на свій рахунок Філ Кессел і Сідні Кросбі. Кросбі, вперше в кар'єрі відіграв всі 82 зустрічі сезону, відкрив рахунок на початку другого періоду, кидком з гострого кута реалізувавши більшість. Воротар Кейсі Десміт відбив 35 кидків і оформив перший шатаут в НХЛ, а "Оттава", зазнала дев'ятої поразки в 11 матчах, перебросала суперника з рахунком 35-23.

НХЛ Регулярний чемпіонат.

06 квітня.

Піттсбург – Оттава– 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 21 Кросбі (Малкін, Кессел), 2:0 – 27 Гюнцель (Мяяття, Шульц), 3:0 – 46 Кессел (Олексяк, Шейэн), 4:0 – 56 Хернквист (Летанг, Кросбі)

Тампа-Бей – Баффало– 7:5 (3:2, 1:3, 3:0)

Шайби: 1:0 – 1 Чирелли (Гурде), 1:1 – 2 Миттлстадт (Родрігес, Сканделла), 2:1 – 4 Кучеров, 2:2 – 6 А. Нюландер (Ристолайнен, Гулі), 3:2 – 9 Гурде (Киллорн), 4:2 – 21 Джирарди (Палат, Кучеров), 4:3 – 28 Поминвилл (Родрігес, Гулі), 4:4 – 35 Нолан (Ларссон), 4:5 – 38 Окпосо (О'райллі, Айкел), 5:5 – 46 Чирелли (Сергачев, Киллорн), 6:5 – 47 Пойнт (Гурде, Киллорн), 7:5 – 58 Хедман (Василевський)

Чикаго – Сент-Луїс– 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Шайби: 0:1 – 18 Берглунд (Бродзяк, Эдмундсон), 1:1 – 48 Густафссон (Шмальц, Кейн), 1:2 – 48 Берглунд (Бродзяк, Бортуццо), 1:3 – 52 Шварц (Шенн), 1:4 – 58 Берглунд

Анахайм – Даллас– 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 2 Сильверберг (Кольяно, Менсон), 2:0 – 6 Ракелль (Хенрік, Гецлаф), 2:1 – 11 Мето (Бенн, Радулов), 3:1 – 19 Грант (Ліндхольм, Сильверберг), 4:1 – 24 Менсон (Перрі, Гецлаф), 4:2 – 27 Факсу (Питлик, Патерин), 4:3 – 42 Бенн (Клингберг), 5:3 – 54 Кольяно (Кеслер, Сильверберг)