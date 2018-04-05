"Чикаго" обіграв "Сент-Луїс" в чемпіонаті НХЛ

"Анахайм" був сильнішим за "Міннесоту".

Напередодні відбулися три матчі регулярного чемпіонату НХЛ. "Сент-Луїс" в домашніх стінах поступився "Чикаго" - гості вирвали перемогу на останній хвилині третього періоду. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Баффало – Оттава– 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Шайби: 1:0 – 1 О'Райллі (Райнхарт, Вілсон), 1:1 – 2 Маккормік (Берроуз, Боровецкі), 1:2 – 6 Дюшен, 1:3 – 23 Дзингел (Воланін, Хлапик), 2:3 – 36 Окпосо (Родрігес, Миттельштадт), 2:4 – 59 Берроуз (Дзингел) Сент-Луїс – Чикаго– 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Шайби: 1:0 – 4 Бортуццо (Бродзяк), 1:1 – 8 Мартінсен (Сайкура, Анісімов), 2:1 – 20 Шенн (Тарасенко, Данн), 3:1 – 25 Тарасенко (Шенн), 3:2 – 30 Хіллмен (Шмальц), 3:3 – 48 Дебринкат, 3:4 – 59 Кіт (Сібрук, Дебринкат) Анахайм – Міннесота– 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Шайби: 0:1 – 26 Дамба (Цукер, Брудин), 1:1 – 32 Річі (Менсон, Бошемен), 2:1 – 56 Каші (Хенрік, Менсон), 3:1 – 57 Кольяно (Бошемен, Сильверберг)

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