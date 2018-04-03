"Вашингтон" переміг "Сент-Луїс", "Вінніпег" перестріляв "Оттаву" в матчі НХЛ

"Флорида" була сильнішою за "Кароліну".

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. "Вінніпег" у результативному матчі з 11 голами обіграв на виїзді "Оттаву". "Флорида" перемогла вдома "Кароліну", а "Вашингтон" здолав "Сент-Луїс". Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Торонто – Баффало– 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) Шайби: 1:0 – 5 Юнссон (Полак, Плеканец), 1:1 – 22 Райнхарт (О'Райллі, Ристолайнен), 2:1 – 25 Меттьюс (Юнссон, Райллі), 3:1 – 27 В. Нюландер (Меттьюс), 4:1 – 30 В. Нюландер (Хайман), 4:2 – 42 Помінвілл (Сканделла, Баптист), 5:2 – 46 Меттьюс (Гардінер, В. Нюландер) Оттава – Вінніпег– 5:6 (1:3, 2:2, 2:1) Шайби: 0:1 – 2 Копп (Труба, Лаурі), 0:2 – 11 Уілер (Коннор, Шайфлі), 0:3 – 11 Морріссі (Копп, Лаурі), 1:3 – 18 Шабо (Карлссон, Дюшен), 2:3 – 21 Дюшен (Хоффман, Карлссон), 2:4 – 26 Танев, 3:4 – 31 Шабо (Хоффман, Уайт), 3:5 – 32 Уілер (Шайфлі), 4:5 – 44 Воланін (Хоффман, Дзингел), 4:6 – 54 Коннор (Майерс, Елерс), 5:6 – 58 Дюшен (Карлссон, Шабо) Флорида – Кароліна– 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 3 ван Римсдайк (Вільямс, Макгінн), 1:1 – 4 Уігар (Мальгін, Макканн), 2:1 – 19 Дадонов (Трочек, Барков), 2:2 – 33 Райан (Дальбек, Стемпняк), 3:2 – 52 Петрович (Сівіур, Барков) Сент-Луїс – Вашингтон– 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Шайби: 1:0 – 3 Тарасенко (Пьєтранжело, Бродзяк), 1:1 – 20 Бекстрем (Конноллі), 1:2 – 22 Чейссон (Ержабек), 1:3 – 27 Бураковскі (Орпик, Бекстрем), 2:3 – 31 Берглунд (Бортуццо, Бродзяк), 2:4 – 58 Овечкін (Кузнєцов) Міннесота – Едмонтон– 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Шайби: 1:0 – 3 Парізе, 2:0 – 28 Парізе (Койву, Брудин), 3:0 – 59 Ерікссон Ек (Уінник, Койл) Лос-Анджелес – Колорадо– 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 9 Мітчелл (Дауті, Томпсон), 2:0 – 12 Браун (Мартінес, Копітар), 2:1 – 24 Керфут (Уілсон, Андригетто), 3:1 – 42 Кліффорд (Кемпе, Льюїс)

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