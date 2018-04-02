"Філадельфія" обіграла "Бостон", "Піттсбург" програв "Вашингтону" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні пройшли чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ. "Філадельфія" в овертаймі перемогла "Бостон" - 4:3, а "Анахайм" з таким же результатом здолав "Колорадо". "Тампа-Бей" вдома поступилася "Нешвіллу", а "Піттсбург" програв "Вашингтону".

Філадельфія – Бостон – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 9 Жиру (Конекни, Проворов), 2:0 – 20 Конекни (Проворов), 2:1 – 34 Еккіарі (Хейнен, Бекес), 3:1 – 45 Патрік (Ворачек, Ліндблум), 3:2 – 46 Пастрняк, 3:3 – 59 Бержерон (Бекес), 4:3 – 63 Жиру (Ворачек).

Тампа-Бей – Нешвілл– 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 7 Джохансен (Форсберг), 0:2 – 22 Форсберг (Сарос, Суббан), 1:2 – 27 Палат (Строльман), 1:3 – 46 Форсберг, 1:4 – 49 Сміт (Суббан, Екхольм)

Монреаль – Нью-Джерсі– 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 19 Карр (Райллі, Лехконен), 1:1 – 40 Хішир (Палмієрі, Ватанен), 1:2 – 55 Хол (Зейджак)

Піттсбург – Вашингтон– 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 6 Оші (Карлсон, Бураковскі), 0:2 – 33 Орлов (Кузнєцов), 0:3 – 40 Вілсон (Нісканен), 1:3 – 56 Хернквист (Хагелін, Малкін)

Анахайм – Колорадо – 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 1 Керфут, 1:1 – 6 Кольяно (Сильверберг), 1:2 – 21 Джост (Маккіннон, Ландескуг), 1:3 – 32 Джост (Керфут), 2:3 – 47 Хенрік (Монтур, Перрі), 3:3 – 49 Кеслер (Сильверберг, Кольяно), 4:3 – 62 Касі (Гецлав)