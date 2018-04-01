"Вінніпег" обіграв "Торонто", "Сент-Луїс" розгромно програв "Арізоні" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. "Арізона" здобула розгромну "суху" перемогу над "Сент-Луїсом" з рахунком 6:0. "Вегас" обіграв вдома "Сан-Хосе" - 3:2. Бостон – Флорида– 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 4 Макгінн (Трочек, Йєндл), 1:1 – 11 Холден (Дебраск, Крейчі), 2:1 – 14 Дебраск (Крейчі, Донато), 3:1 – 21 Донато (Крейчі), 4:1 – 33 Бержерон (Пастрняк, Бекес), 5:1 – 36 Дебраск (Гжельчик, Міллер) Детройт – Оттава– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Шайби: 1:0 – 24 Ларкін (Дженсен, Манта), 2:0 – 44 Атанасіу (Крунвалль, Свєчніков) Ванкувер – Коламбус – 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0) Шайби: 0:1 – 13 Джонс (Панарін, Еткінсон), 1:1 – 31 Арчибальд (Саутер), 2:1 – 33 Голдобін (Йокінен), 3:1 – 45 Йокінен (Хорват, Віртанен), 4:1 – 54 Хорват (Пуліо, Йокінен), 4:2 – 56 Дюбуа (Джонс, Панарін), 4:3 – 58 Еткінсон (Джонс, Панарін), 4:4 – 58 Веренскі (Джонс, Панарін), 5:4 – 61 Едлер (Саттер) Торонто – Вінніпег– 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) Шайби: 1:0 – 22 Марло (Гардінер, Меттьюс), 1:1 – 28 Морріссі (Труба, Елерс), 1:2 – 29 Бафлін (Штястни, Уілер), 1:3 – 37 Копп (Танев, Лаурі) Нью-Джерсі – Айлендерс– 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 1 Фріц (Таварес, Девідсон), 1:1 – 7 Ноусен (Бутчер, Колман), 2:1 – 20 Хол (Палмієрі, Бутчер), 3:1 – 29 Хол (Ноусен), 3:2 – 33 Бовільє (Нельсон, Барзел), 4:2 – 38 Колман (Грабнер, Мюллер), 4:3 – 56 Вагнер (Бойчак, Ледді) Піттсбург – Монреаль– 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) Шайби: 0:1 – 8 Петрі (Байрон, Галлахер), 1:1 – 9 Ширі (Ханвік, Шейен), 2:1 – 10 Хернквист (Кессел, Шульц), 3:1 – 14 Хагелін (Малкін), 3:2 – 19 Друен (Галлахер, Гальченюк), 4:2 – 47 Кессел (Малкін, Кросбі), 5:2 – 49 Шейен (Летанг, Мяяття) Кароліна – Рейнджерс– 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Шайби: 0:1 – 23 Спрул (Намесников, Кері), 0:2 – 33 Гейс (Фаст), 1:2 – 48 Скіннер (Дальбек, Райан) Нешвілл – Баффало– 4:7 (2:1, 2:5, 0:1) Шайби: 0:1 – 1 Помінвілл (Айкел, Гиргенсонс), 1:1 – 2 Суббан (Джохансен, Йосі), 2:1 – 17 Уотсон (Боніно, Екхольм), 3:1 – 22 Терріс (Фіала, Сміт), 3:2 – 25 О'Райллі (Ристолайнен, Айкел), 3:3 – 27 Окпосо (Миттельштадт, Родрігес), 4:3 – 32 Боніно (Уотсон, Елліс), 4:4 – 35 Райнхарт (Айкел, Ристолайнен), 4:5 – 37 Райнхарт (Айкел, О'Райллі), 4:6 – 39 Окпосо (Ристолайнен, Айкел), 4:7 – 48 Райнхарт (О'Райллі) Даллас – Міннесота– 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 12 Спецца (Клінгберг, Радулов), 2:0 – 28 Клінгберг (Сегін, Бенн), 3:0 – 40 Факсу (Пітлік), 3:1 – 41 Парізе (Брудін, Гранлунд), 4:1 – 59 Сегін Аризона – Сент-Луїс– 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) Шайби: 1:0 – 14 Шенн (Домі, Строум), 2:0 – 23 Панік (Степан, Келлер), 3:0 – 35 Екман-Ларссон (Степан, Панік), 4:0 – 39 Чикран (Екман-Ларссон, Ричардсон), 5:0 – 51 Голігоскі (Строум, Домі), 6:0 – 57 Ріналдо (Строум, Домі) Калгарі – Едмонтон– 3:2 (3:1, 0:1, 0:0) Шайби: 0:1 – 2 Слепишев (Кессіан), 1:1 – 6 Хемілтон (Фролік, Баклунд), 2:1 – 11 Хетеуей, 3:1 – 15 Баклунд (Стоун, Фролік), 3:2 – 32 Каммаллері (Кессіан, Секера) Вегас – Сан-Хосе– 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 2 Теодор (Енгелланд, Карлссон), 1:1 – 7 Павелскі (Донськой, Майєр), 2:1 – 23 Ліндберг (Теодор), 2:2 – 29 Влешик (Браун, Павелскі), 3:2 – 48 Карлссон

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