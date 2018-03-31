"Сент-Луїс" програв "Вегасу" та перервав свою 6-матчеву переможну серію

Матч завершився в овертаймі з рахунком 3:4.

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі "Сент-Луїс Блюз" не зміг продовжити переможну серію до семи матчів, програвши в Лас-Вегасі.

Матч завершився в овертаймі з рахунком 3:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Сент-Луїс" бився з усіх сил, але не зміг продовжити переможну серію до семи матчів. На 22-й секунді овертайму Джонатан Маршессо приніс "Вегасу" перемогу і наблизив "Голден Найтс" до першого місця Тихоокеанського дивізіону.

За чотири матчі до кінця регулярного чемпіонату перевага команди Жерара Галлана над "Сан-Хосе" становить сім балів. "Блюз" займають місце другої "вайлд-кард" Західної конференції, на один бал відстаючи від "Анахайма" і за додатковими показниками випереджаючи "Колорадо".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

30 березня.

Айлендерс – Торонто– 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Шайби: 1:0 – 12 Бовилье (Пелек, Еберле), 1:1 – 16 Кадрі (Райллі, Марнер), 2:1 – 18 Бойчак (Нельсон, Бовилье), 2:2 – 27 Зайцев (Гардінер, Меттьюс), 3:2 – 30 Нелсон (Пелек, Ледд), 3:3 – 37 Марнер (Кадри, Гардінер), 3:4 – 42 ван Римсдайк (Хэйнси), 4:4 – 46 Таварес (Еберле, Чи), 4:5 – 56 Меттьюс (Хайман, Ст. Нюландер)

Рейнджерс – Тампа-Бей– 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)

Шайби: 1:0 – 14 Шей (Деарнэ, Бучневич), 1:1 – 23 Пакетт (Сергачев, Міллер), 1:2 – 24 Киллорн (Хедман, Чирелли), 1:3 – 40 Міллер (Киллорн, Хедман), 1:4 – 41 Пакетт (Куниць, Конахер), 1:5 – 42 Пойнт (Гурде), 2:5 – 48 Хитил (Гейс, Зукарелло-Асен), 3:5 – 56 Крайдер (Фаст, Зибанежад), 3:6 – 58 Пойнт (Гурде), 3:7 – 59 Джирарди (Куниць, Пакетт)

Вашингтон – Кароліна– 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 22 Кемпни (Оші, Карлсон), 1:1 – 23 Райан (Нордстрем, Слэвин), 1:2 – 31 Фолк (Райан, Ді Джузеппе), 1:3 – 54 Агв (Слэвин, Зиков), 1:4 – 57 Макгинн (Вільямс, Дж.Стаал)

Колорадо – Чикаго– 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 18 Андригетто (Жирар), 2:0 – 28 Беррі (Ландескуг, Рантанен), 3:0 – 46 Рантанен (Беррі, Маккіннон), 4:0 – 48 Джост (Керфут, Беррі), 5:0 – 57 Андригетто

Анахайм – Лос-Анджелес – 2:1 ВІД (0:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 6 Дауті (Браун, Копітар), 1:1 – 36 Річі (Каші, Бошемен), 2:1 – 64 Ракелль (Каші, Монтур)

Вегас – Сент-Луїс – 4:3 ВІД (2:2, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 2 Берглунд (Бродзяк, Стеен), 1:1 – 6 Карлссон (Ікін), 2:1 – 13 Маршессо (Карлссон, Так), 2:2 – 16 Шенн (Тарасенко, Шварц), 3:2 – 36 Ніл (Татар, Хаула), 3:3 – 46 Торбьорн (Сундквист, Апшолл), 4:3 – 60 Маршессо (Карлссон, Шмідт)