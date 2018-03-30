У матчі чемпіонату НХЛ у воротах "Чикаго" зіграв бухгалтер

36-річний Скотт Фостер захищав ворота команди в кінцівці матчу проти "Джетс"

36-річний бухгалтер з містечка Оук-Парк в штаті Іллінойс у цьому сезоні 15 разів побував на іграх "Чикаго Блекхокс" в якості воротаря на надзвичайний випадок.

Напередодні ввечері, коли він знаходився недалеко від арени United Center, та йому сказали надіти форму і готуватися до гри проти "Вінніпег Джетс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Потім на початку третього періоду основний воротар Колін Делиа отримав травму, і Фостеру довелося вийти на лід.

"Я нічого не чув, тільки слова, що треба надіти маску", - сказав Фостер.

Фостер провів на майданчику 14:01 хвилину ігрового часу, парирував сім кидків, не пропустив жодної шайби, і "Чикаго" переміг з рахунком 6:2. Перемога була записана на рахунок Деліа, що дебютував у НХЛ. Він парирував 25 кидків з 27 і був змушений просити заміну через судоми. Фостер грає в хокей в аматорській лізі на ковзанці Johnny's IceHouse West. Це колишній тренувальний каток "Блекхокс", який знаходиться в півтора кілометрах від арени United Center.

"Удень я працюю бухгалтером, - сказав Фостер. - Так що ще кілька годин тому я сидів за комп'ютером, а зараз стою перед вами, зігравши 14 хвилин в НХЛ".

З 2002 по 2006 роки Фостер провів 55 матчів у лізі Західного Мічигану. Він перший непрофесійний воротар, який зіграв у НХЛ з 31 грудня 2016 року. В той день менеджер по екіпіровці "Кароліна Харрікейнз" Хорхе Алвес вийшов на вісім секунд у матчі проти "Тампа-Бей Лайтнінг", який завершився поразкою "Харрікейнз" з рахунком 1:3.

"Блэкхокс" довелося вдруге за останній час вдаватися до допомоги воротаря для надзвичайних ситуацій. 3 грудня 2016 року 23-річний Ерік Семборскі був запасним у Скотта Дарлінга у матчі проти "Філадельфії Флайєрс" у зв'язку з гострим нападом апендициту у Кору Кроуфорда.