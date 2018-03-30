"Тампа" програла "Бостону" і вперше з жовтня втратила лідерство в Атлантичному дивізіоні НХЛ

Матч в Бостоні завершився з рахунком 4:2.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Бостон" вийшов на перше місце в Атлантичному дивізіоні, перемогою в особистому матчі змістивши з вершини "Тампу".

"Лайтнінг" перебували на першій позиції з 19 жовтня, але до кінця чемпіонату помітно зменшили хід. "Бостон", який також лідирує у Східній конференції, не програвав в основний час в останніх семи поєдинках (4-0-3), а "Лайтнінг" вдруге в сезоні зазнали третьої поспіль поразки, повідомляє офіційний сайт ліги.

Головна зустріч дня була рівною, але господарі краще скористалися своїми шансами. Ключовий відрізок припав на останню хвилину першого періоду, коли Тім Шаллер і Давид Пастрняк забили два голи за 32 секунди. У другому періоді гості відіграли одну шайбу, але в середині третього Патріс Бержерон знову подвоїв перевагу "Бостона" (3:1). Досить швидко Віктор Хедман знову дав шанс "Тампі" (3:2), але на останній хвилині третього періоду Бред Маршан вразив порожні ворота і поставив крапку в матчі.

"Нам потрібно продовжувати грати і діяти жорстко, - сказав тренер "Дніпра" Джон Купер. - Найголовніше, що ми вийшли в плей-офф. Але перемога в дивізіоні значилася однією з наших цілей. З цими хлопцями ми зіграємо ще раз (3 квітня в Тампі), так що нам належить ще один важливий матч".

"Бостон" обіграв "Тампу" у всіх трьох очних матчах сезону.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

29 березня.

Бостон – Тампа-Бей– 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 19 Пастрняк (Бержерон, Крюг), 2:0 – 19 Шаллер (Уинджелс), 2:1 – 21 Міллер (Хедман, Кучеров), 3:1 – 51 Бержерон (Маршанд, Крюг), 3:2 – 53 Хедман (Джирарди, Гурде), 4:2 – 59 Маршанд (Пастрняк, Бержерон)

Баффало – Детройт– 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Шайби: 1:0 – 3 Айкел (Гулі, Поминвилл), 2:0 – 7 О'райллі (Ристолайнен, Райнхарт), 2:1 – 7 Ларкін (Свєчніков), 2:2 – 25 Хелм (Нільсен), 2:3 – 36 Манта (Нільсен, Хиккетс), 2:4 – 41 Атанасиу (Крунвалль, Абделькадер), 3:4 – 44 Родрігес (Миттельштадт), 3:5 – 50 ДеКайзер (Зеттерберг, Нюквист), 3:6 – 56 Свєчніков (Ларкін, Манта)

Нью-Джерсі – Піттсбург– 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 12 Палмиери (Хишир), 1:1 – 12 Ширі (Олексяк, Хернквист), 1:2 – 26 Летанг (Думулин, Хагелін), 2:2 – 34 Хол (Бутчер), 3:2 – 45 Колман (Зейджак), 3:3 – 51 Хернквист (Шейэн, Думулин), 3:4 – 60 Кросбі (Летанг)

Оттава – Флорида– 3:2 (0:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 21 Пажо (Пайэтт, Хоффман), 1:1 – 25 Экблад (Йэндл, Макгинн), 1:2 – 26 Дадонов (Петрович, Уигар), 2:2 – 40 Пяярві-Свенссон (Карлссон, Сміт), 3:2 – 64 Пажо

Нешвілл – Сан-Хосе– 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 5 Терріс (Сміт, Суббан), 1:1 – 6 Кутюр (Бедкер, Бернс), 2:1 – 10 Арвідссон (Джохансен, Форсберг), 2:2 – 12 Діллон (Хансен), 3:2 – 30 Сміт (Елліс, Фіала), 3:3 – 45 Бедкер (Майєр, Тірні), 4:3 – 50 Елліс (Арвідссон, Форсберг), 5:3 – 59 Боніно (Форсберг)

Міннесота – Даллас– 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 2 Бенн (Сегін), 1:1 – 16 Гранлунд (Сутер), 2:1 – 27 Дамба (Цукер, Сутер), 3:1 – 28 Парізе (Дамба, Гранлунд), 3:2 – 29 Шор (Мето, Хем'юс), 4:2 – 39 Цукер (Дамба, Е. Стаал), 5:2 – 59 Парізе (Дамба, Гранлунд)

Чикаго – Вінніпег– 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 3 Кейн, 2:0 – 17 Саад (Шмальц, Кейн), 3:0 – 24 Юрчо (Анісімов), 4:0 – 31 Юрчо (Мерфі, Густафссон), 4:1 – 34 Літтл (Морроу, Бафлин), 5:1 – 37 Густафссон (Sikura, Дебринкат), 5:2 – 38 Шайфли (Коннор), 6:2 – 42 Дебринкат (Эйдселл, Sikura)

Калгарі – Коламбус– 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 2 Хянникяйнен (Летесту, Калверт), 0:2 – 12 Дюбуа (Еткінсон, Панарін), 0:3 – 23 Дюбуа (Панарін, Еткінсон), 0:4 – 50 Нутиваара (Мюррей, Ванек), 0:5 – 55 Дюбуа (Бьоркстранн, Мілано), 1:5 – 59 Стюарт (Джиордано, Лазар)

Ванкувер – Едмонтон– 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 11 Макдэвид (Ларссон, Секера), 1:1 – 35 Ганьє (Д. Сивин, Х. Сивин), 2:1 – 42 Пулио (Йокінен, Голдобін)

Лос-Анджелес – Арізона– 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 12 Коннотон (Будинок), 1:1 – 19 Картер (Тоффолі, Форборт), 1:2 – 25 Домі (Мерфі, Дворак), 2:2 – 31 Картер (Дауті, Фанюф), 3:2 – 55 Картер (Тоффолі, Рідер), 4:2 – 59 Копітар (Дауті)