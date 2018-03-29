"Вашингтон" в овертаймі дотиснув "Рейнджерс", "Вегас" поступився "Арізоні" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. "Вашингтон" у напруженому поєдинку зломив опір "Рейнджерс". "Кепіталз" двічі поступалися по ходу зустрічі, але зуміли зрівняти рахунок незадовго до завершення третього періоду, а в додатковий час шайба Кузнєцова стала вирішальною. Торонто – Флорида– 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) Шайби: 1:0 – 3 Марнер (Плеканец, Райллі), 2:0 – 9 Меттьюс (Гардінер, В. Нюландер), 3:0 – 13 Марло (Марнер), 3:1 – 17 Юбердо (Мальгін), 3:2 – 35 Юбердо (Писик, Трочек), 4:2 – 51 ван Римсдайк (Браун, Бозак), 4:3 – 58 Дадонов (Йєндл, Екблад) Вашингтон – Рейнджерс – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 12 Гейс (Шей, Весі), 1:1 – 19 Бураковскі (Оші, Бекстрем), 1:2 – 50 Спунер (Шей, Андерссон), 2:2 – 58 Еллер (Кузнєцов, Бекстрем), 3:2 – 60 Кузнєцов Вегас – Арізона 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Шайби: 0:1 – 6 Коннотон (Екман-Ларссон, Дворак), 1:1 – 11 Хаула (Ніл), 1:2 – 17 Панік (Келлер), 2:2 – 34 (Карлссон, Маршессо), 2:3 – 35 Коннотон Колорадо – Філадельфія 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 10 Жиру (Проворов, Гостисбеєр), 0:2 – 18 Проворов (Макдоналд, Уіл), 1:2 – 25 Ньєто (Джонсон, Тонінато)

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