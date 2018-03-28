"Донбас" ушосте став чемпіоном України з хокею

У п'ятому матчі фінальної серії донецький клуб обіграв "Кременчук".

28 березня в Дружківці на льодовій арені "Альтаїр" відбувся п'ятий фінальний поєдинок плей-офф Української хокейної ліги, в якому донеччани здолали "Кременчук" з рахунком 3:0. Таким чином, фінальна серія чемпіонату УХЛ закінчилася з рахунком 4:1, що дозволило команді Сергія Вітера втретє поспіль виграти золоті медалі національного чемпіонату. Це вже шостий чемпіонський титул в історії клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Варто відзначити, що в цьому сезоні донеччанам вдалося здобути перемоги в 37-ми матчах поспіль, що стало рекордним досягненням в історії національних чемпіонатів України. Попереднє досягнення також належало донецькому клубу і становило 27 перемог поспіль.

Фінальна серія, 5-й матч

«Донбас» – «Кременчук» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0 )

Шайби: 1:0 – Костіков (Лялька, Влад – біл.) – 17:42, 2:0 – Влад (Лялька – біл.) – 30:31, 3:0 – Коренчук (порожні ворота).

Донбас: Дьяченко (Дуве); Лялька (А) - Захаров (К) - Костіков, Влад - Шпак; Савченко - Кузьмик - Коренчук (А), Ігнатенко - Александров; Луговий - Коваленко - Денискін, Жовнір - Ординський; Свищев - Мазур - Мостовий, Григор'єв - Фірсов.

Кременчук: Петленко (Власенко); Бойков (А) - Карпенко (К) - Чернишенко (А), Козачук - Толстушко; Алексанян-Петрович - Костюк - Сеник, Грицько - Наливайко; Кривошапкін - Гриценко - Шиманський, Савицький - Горлушко; Рубан - Ефімочкін - Чорний, Поліщук.