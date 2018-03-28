Капітан "Ойлерс" Макдевід набрав 100 очок у другому сезоні НХЛ поспіль

Його команда програла "Коламбусу" з рахунком 3:7.

У ніч на середу в Національній хокейній лізі капітан "Едмонтон Ойлерс" Конор Мадевід став сьомим гравцем в історії ліги, які набрали 100 очок два рази підряд до досягнення 22-річного віку.

"Едмонтон" зустрічався з "Коламбусом" й програв матч з рахунком 3:7, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Едмонтон" повів з рахунком 3:0 до середини першого періоду, але потім пропустив сім шайб поспіль. "Блю Джекетс" здобули дев'яту перемогу в 10 матчах і піднялися на третє місце Столичного дивізіону. Томас Ванек оформив хет-трик і зробив передачу, Артемій Панарін набрав 2 (1+1) бали, а Сергій Бобровський зробив 22 сейви.

"Цей хлопець так багато разів рятував нас... Добре, що він залишився у воротах і зробив ряд ключових сейвів, - сказав Джон Торторелла про те, чому не зняв з гри Бобровського. - Гравці виручили його, що просто здорово, тому що він був хребтом цієї команди весь сезон".

Коннор Макдевід забив гол і зробив дві передачі, відірвавшись від Микити Кучерова в суперечці бомбардирів. На рахунку капітана "Ойлерс" 102 (40+62) очок, у Кучерова - 96 (38+58).

"Це було просто жахливо, - сказав Макдевід, який став сьомим гравцем в історії ліги, які набрали 100 очок два рази підряд до досягнення 22-річного віку. - Гра почалася відмінно, але потім скотилася кудись туди, де ми перебували весь сезон".

Нападаючий "Коламбуса" Олександр Веннберг закінчив гру з показником корисності +6, що стала клубним рекордом.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

27 березня.

Нью-Джерсі – Кароліна– 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 5 Заха (Хол, Палмиери), 1:1 – 11 Ді Джузеппе (Скіннер, Ліндхольм), 1:2 – 16 Фогеле (Райан, Стемпняк), 2:2 – 34 Палмиери (Бутчер, Хол), 2:3 – 43 Хэнифин (Скіннер, ван Римсдайк), 3:3 – 51 Палмиери (Бутчер, Хол), 4:3 – 58 Ноусен (Грабнер, Грін)

Оттава – Айлендерс– 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Шайби: 0:1 – 6 (Пелек, Таварес), 1:1 – 12 Дюшен (Райан, Пажо), 2:1 – 14 Карлссон (Райан, Дюшен), 2:2 – 21 Бовилье (Еберле, Барзэл), 2:3 – 38 Нелсон (Фріц, Ледд), 3:3 – 55 Райан (Дзингел, Дюшен), 3:4 – 57 Ледд (Барзэл, Хікі)

Детройт – Піттсбург– 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 1 Кросбі (Гюнцель), 1:1 – 16 Крунвалль (Ларкін, Хелм), 2:1 – 34 Нільсен (Хиккетс, Фрк), 3:1 – 35 Гленденинг (Хелм, Дженсен), 4:1 – 46 Хелм (Хиккетс, Ларкін), 4:2 – 56 Летанг (Хернквист, Малкін), 5:2 – 58 Гленденинг (ДеКайзер, Дейлі)

Сент-Луїс – Сан-Хосе – 3:2 ВІД (1:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 6 Кейн (Бернс, Карлссон), 1:1 – 17 Сундквист (Данн, Парайко), 1:2 – 27 Павелскі (Бернс), 2:2 – 32 Тарасенко (Пьетранжело, Шенн), 3:2 – 62 Тарасенко (Соботка)

Нешвілл – Міннесота – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 2 Йосі (Терріс), 1:1 – 56 Е. Стаал (Гранлунд)

Вінніпег – Бостон – 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3)

Шайби: 1:0 – 5 Танев (Лаурі, Копп), 1:1 – 19 Донато, 2:1 – 20 Танев (Лаурі), 3:1 – 26 Морроу (Wheeler, Шайфли), 3:2 – 41 Хейнен, 3:3 – 43 Пастрняк (Маршанд, Крюг), 4:3 – 44 Танев, 4:4 – 48 Крюг (Маршанд)

Даллас – Філадельфія – 3:2 ВІД (1:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 10 Факсу (Хем'юс, Руссель), 1:1 – 16 Конекны (Жиру, Гостисбеер), 1:2 – 22 Проворов (Гостисбеер, Сіммондс), 2:2 – 30 Річі (Сегін, Радулов), 3:2 – 60 Радулов (Клингберг, Сегін)

Едмонтон – Коламбус– 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – 3 Нюджент-Хопкінс (Макдэвид), 2:0 – 6 Макдэвид (Беннінг, Нюджент-Хопкінс), 3:0 – 10 Каджула (Макдэвид, Драйзайтль), 3:1 – 12 Ванек (Дженнер, Мюррей), 3:2 – 13 Панарін (Дюбуа, Веренски), 3:3 – 16 Ванек (Веннберг, Савар), 3:4 – 21 Дженнер (Веннберг, Ванек), 3:5 – 26 Еткінсон (Дюбуа), 3:6 – 35 Ванек (Коул, Дженнер), 3:7 – 51 Нутиваара (Панарін)

Ванкувер – Анахайм– 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Шайби: 1:0 – 10 Ганьє (Х. Сивин, Д. Сивин), 1:1 – 37 Кольяно (Кеслер, Бошемен), 2:1 – 43 Бьега (Саттер, Арчибальд), 3:1 – 48 Саттер, 4:1 – 59 Саттер