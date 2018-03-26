"Піттсбург" переміг "Філадельфію", "Вінніпег" по булітах переміг "Нешвілл" в НХЛ

"Ванкувер" у гостях обіграв "Даллас".

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. "Піттсбург" в овертаймі переміг "Філадельфію". "Вінніпег" за булітами переміг "Нешвілл" і вийшов в плей-офф. Піттсбург – Філадельфія – 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 5 Сенхайм (Сіммондс, Уіл), 1:1 – 9 Брассар (Кессел, Ширі), 1:2 – 11 Меннінг (Філппула, Уіл), 2:2 – 20 Хернквист (Шульц, Кессел), 3:2 – 22 Малкін (Думулін, Шульц), 3:3 – 37 Уіл (Ліндблум, Гостисбеєр), 4:3 – 40 Кросбі (Гюнцель, Шульц), 4:4 – 59 Кутюр'є (Жиру, Гостисбеєр), 5:4 – 62 Раст (Летанг, Кросбі) Даллас – Ванкувер 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Шайби: 1:0 – 16 Янмарк-Нюлен, 1:1 – 17 Буше (Пуліо, Йокінен), 1:2 – 34 Дауд (Йокінен, Стечер), 1:3 – 50 Віртанен (Буше, дель Зотто), 1:4 – 59 Мотта Вінніпег – Нешвілл 5:4 Б (0:2, 3:2, 1:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 10 Йосі (Арвідссон, Елліс), 0:2 – 20 Терріс (Суббан, Екхольм), 1:2 -23 Коннор (Літтл, Перро), 1:3 – 26 Елліс (Терріс, Фіала), 2:3 – 31 Бафлін (Армія, Уілер), 3:3 – 33 Літтл (Чьяро, Коннор), 3:4 – 35 Арвідссон (Форсберг, Джохансен), 4:4 – 40 Уілер (Коннор, Морроу) Міннесота – Бостон – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 23 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 1:1 – 49 Койву (Парізе, Дамба), 1:2 – 60 Маршанд (Крюг) Едмонтон – Анахайм 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1) Шайби: 1:0 – 21 Макдевід (Нюджент-Хопкінс), 1:1 – 22 Менсон (Кеслер, Кольяно), 2:1 – 27 Ретті (Макдевід, Беннінг), 3:1 – 38 Драйзайтль (Хайра, Бір), 3:2 – 41 Хенрік (Перрі, Петтерссон), 3:3 – 45 Перрі (Ракелль, Фаулер), 4:3 – 52 Бір (Секера, Макдевід), 4:4 – 58 Хенрік (Фаулер, Монтур), 4:5 - 61 Ліндхольм (Гецлаф, Ракелль)

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