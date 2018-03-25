"Донбасу" залишився один крок до завоювання золота чемпіонату України з хокею

У четвертому фінальному поєдинку донеччани впевнено переграли "Кременчук".

У Кременчуці відбувся четвертий матч фінальної серії плей-офф між «Кременчуком» і «Донбасом», після якого донеччани повели в серії 3:1. Переможець чемпіонату УХЛ визначиться після четвертої перемоги однієї з команд.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Поєдинок кременчужани почали на куражі після вольової перемоги в минулому поєдинку, небезпечно атакуючи ворота Богдана Дяченка. Донеччани теж не скупилися на атаки. Проте надійна гра обох воротарів не дозволила жодній з команд вийти вперед.

Тільки в кінці періоду Антон Бойков у більшості зміг переграти голкіпера донеччан. Фактично, повторився сценарій минулої зустрічі, коли "городяни" виграли першу двадцятихвилинку з таким же рахунком 1:0.

Ударним для донеччан став другий період – команда Сергія Вітера чотири рази вразила ворота "городян". Спочатку Ілля Коренчук на старті двадцятихвилинки зрівняв рахунок, реалізувавши чисельну перевагу своєї команди, а потім по черзі відзначилися Денис Мостовий, Віталій Лялька і Микита Коваленко.

Таким чином, після програного першого періоду, донеччани повністю заволоділи ігровою перевагою і пішли в комфортний за рахунком відрив. Забігаючи наперед, саме другий період став вирішальним у четвертому матчі фіналу плей-офф.

У заключному періоді команди значно знизили швидкості, на що вплинула і деяка втома, напруження пристрастей у другій двадцятихвилинці, проте небезпечно атакувати ворота супротивника клуби не припинили. На екваторі двадцятихвилинки Івану Савченку після сольного проходу захисника Андрія Григор'єва вдалося на добиванні зробити рахунок на табло 1:5 на користь гостей. Але "городяни" не опустили руки, і вже через 4 хвилини Сергій Алексанян-Петрович, також на добиванні, відправив шайбу у ворота Дяченка, встановивши остаточний рахунок.

Таким чином, після двох поєдинків у Кременчуці, «Донбас» веде в серії до чотирьох перемог з рахунком 3:1. Наступний матч, який відбудеться 28 березня в Дружківці, може виявитися вирішальним.

«Кременчуг» – «Донбас» 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

Шайби: 1:0 Бойков (Грицько, Карпенко - більш.), 19:30. 1:1 Мостовий (Кузьмик, Александров), 24:16. 1:2 Мостовий (Свищев), 29:29. 1:3 Лялька (Захаров, Матвієнко), 36:24. 1:4 Коваленко (Луговий), 37:12. 1:5 Савченко (Григор'єв), 52:59. 2:5 Алексанян-Петрович (Грицько, Чернишенко), 53:37.

«Кременчуг»: Власенко (Петленко - з 37:12); Толстушко - Козачук, Наливайко - Грицько, Савицький - Горлушко; Бойков - Карпенко - Чорний, Сеник - Чернишенко - Алексанян-Петрович, Кривошапкін - Гриценко - Шиманський, Поліщук - Костюк - Рубан, Єфімочкін.

«Донбас»: Дяченко; Шпак - Ігнатенко, Александров - Матвієнко, Ординський - Жовнір, Григор'єв - Фірсов; Лялька - Захаров - Костіков, Савченко - Кузьмик - Коренчук, Денискін - Коваленко - Луговий, Свищев - Мазур - Мостовий.