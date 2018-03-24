"Даллас" зазнав сьомої поразки поспіль в НХЛ

"Старз" програли "Бостон Брюїнз" з рахунком 2:3.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Даллас Старз" програв "Бостон Брюінз" і зазнав сьомої поразки поспіль у лізі.

"Даллас" вигравав з рахунком 2:0 після двох періодів, але пропустив тричі в третьому і програв в сьомий раз поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вирішальний гол за 11,1 секунди до кінця зустрічі забив Давид Пастрняк, який позбавив "Старз" навіть одного очка.

"Брюїнз" на чотири очки відстають у боротьбі за перше місце Атлантичного дивізіону і на сім балів випереджають "Торонто". Бред Маршан набрав 3 (1+2) очки, Тім Шоллер забив красивий гол у меншості, а Туукка Раск уперше в сезоні зробив 40 сейвів.

"Старз" за сім матчів до кінця регулярного сезону на чотири очки відстають від кубкової зони.

"Це справжній удар, - сказав тренер "Далласа" Кен Хічкок. - Треба прийти в себе... У нас є 48 годин, щоб підготуватися до наступного матчу".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

23 березня.

Баффало – Монреаль– 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 24 Лехконен (Гальченюк, де ла Троянд), 0:2 – 58 Байрон (Юдон, Друэн), 0:3 – 59 Галлахер (Шоу)

Піттсбург – Нью-Джерсі – 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0)

Шайби: 1:0 – 2 Кросбі (Гюнцель, Олексяк), 1:1 – 25 Бутчер (Хол, Сиверсон), 1:2 – 27 Колман (Заха, Стэффорд), 1:3 – 28 Хишир (Хол, Мур), 2:3 – 43 Думулин (Кросбі), 3:3 – 50 Кессел (Ширина, Брассар), 3:4 – 60 Хол (Хишир)

Сент-Луїс – Ванкувер– 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 1 Берглунд (Стеен, Пьетранжело), 2:0 – 24 Берглунд (Бродзяк), 2:1 – 34 Ганьє (Д. Сивин, Х. Сивин), 3:1 – 40 Тарасенко (Шварц), 4:1 – 57 Яшкін (Томпсон, Соботка)

Вінніпег – Анахайм – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 5 Грант (Петтерссон, Ліндхольм), 1:1 – 6 Елерс (Шайфли, Уілер), 2:1 – 20 Шайфли (Морріссі, Уілер), 2:2 – 50 Річі, 3:2 – 63 Коннор (Шайфли)

Даллас – Бостон– 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Шайби: 1:0 – 2 Линделль (Дікінсон, Маккензі), 2:0 – 39 Бенн (Джонс, Сегін), 2:1 – 41 Маршанд (Неш, Пастрняк), 2:2 – 49 Шаллер (Міллер, Маршанд), 2:3 – 59 Пастрняк (Крейчі, Маршанд)