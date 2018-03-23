"Кременчук" здолав "Донбас" у третьому матчі фінальної серії УХЛ

21:32, 23 березня 2018
Хокей
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"Кременчуг" зумів здобути першу перемогу над "Донбасом" / uhl.com.ua

Матч завершився з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальний гол на 48-й хвилині гри забив Гліб Кривошапкін.

Четвертий матч відбудеться у Кременчуці в неділю, 25 березня.

ХК " Кременчук — Донбас 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

Шайби: 03:17 Шиманський — 1:0; 25:22 Лялька — 1:1; 25:41 Костіков — 1:2; 28:17 Чернишенко — 2:2; 36:23 Толстушко — 3:2; 36:31 Коренчук — 3:3; 47:42 Кривошапкін — 4:3

Рахунок в серії до чотирьох перемог — 1:2

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Теги: #хокейний клуб Кременчук#УХЛ-2017/2018