"Кременчук" здолав "Донбас" у третьому матчі фінальної серії УХЛ

Кременчужани виграли з рахунком 4:3 та скоротили загальний рахунок серії до 1:2.

У Кременчуці завершився третій матч фінальної серії чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" обіграв донецький "Донбас". Матч завершився з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт змагань. Вирішальний гол на 48-й хвилині гри забив Гліб Кривошапкін. Четвертий матч відбудеться у Кременчуці в неділю, 25 березня. ХК " Кременчук — Донбас 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) Шайби: 03:17 Шиманський — 1:0; 25:22 Лялька — 1:1; 25:41 Костіков — 1:2; 28:17 Чернишенко — 2:2; 36:23 Толстушко — 3:2; 36:31 Коренчук — 3:3; 47:42 Кривошапкін — 4:3 Рахунок в серії до чотирьох перемог — 1:2

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