"Тампа" встановила клубний рекорд за кількістю перемог в сезоні НХЛ

Перемога над "Нью-Йорк Айлендерс" стала 51-ю у нинішньому регулярному чемпіонаті.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Тампа-Бей Лайтнінг" обіграла "Нью-Йорк Айлендерс" і встановили особистий рекорд за кількістю перемог у сезоні.

"Тампа" виграла у "Айлендерс" з рахунком 7:6 і довела кількість перемог в сезоні до 51-ї, повідомляє офіційний сайт ліги.

Зі 106 очками "Лайтнінг" на шість балів випереджають "Бостон", у якого є два матчі в запасі. А тренер Джон Купер зрівнявся з Джоном Тортореллою за кількістю перемог в історії "Лайтнінг" (239).

Дублем у "Дніпра" відзначився Ті-Джей Міллер, а Брейден Пойнт забив гол у меншості і зробив дві передачі.

"Айлендерс" відстають від зони плей-офф на 10 очок за вісім матчів, що залишилися до кінця регулярного сезону. Нападаючий "Нью-Йорка" Меттью Барзал зробив одну передачу, яка стала для нього 56-ю у сезоні. Це кращий результат в лізі для новачка після сезону 2005-06, коли 63 паси зробив Сідні Кросбі.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

22 березня.

Айлендерс – Тампа-Бей– 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Шайби: 0:1 – 2 Чирелли (Гурде, Коберн), 0:2 – 2 Джонсон (Сергачев, Куниць), 1:2 – 10 Пулок (Таварес, Еберле), 1:3 – 14 Хедман (Палат, Пойнт), 1:4 – 22 Пойнт (Чирелли, Макдона), 2:4 – 23 Пулок (Еберле, Бовилье), 3:4 – 25 (Бейлі), 3:5 – 28 Міллер (Коберн, Стэмкос), 3:6 – 31 Сергачев (Пойнт, Гурде), 3:7 – 38 Міллер (Хедман, Кучеров), 4:7 – 41 (Таварес, Бейлі), 5:7 – 43 Бовилье (Еберле), 6:7 – 44 Бовилье (Барзэл, Бойчак)

Філадельфія – Рейнджерс– 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 7 Конекны (Жиру, Макдоналд), 1:1 – 13 Зибанежад (Пионк, Фаст), 2:1 – 23 Ворачек (Сэнхайм, Жиру), 3:1 – 28 Конекны (Жиру, Гудас), 3:2 – 37 Фаст (Спрул, Крайдер), 4:2 – 40 Ліндблум (Ворачек, Патрік), 4:3 – 41 Фаст (Гілмор, О Гара)

Кароліна – Арізона– 6:5 (2:2, 2:3, 2:0)

Шайби: 1:0 – 1 Скіннер (Ді Джузеппе, Ліндхольм), 2:0 – 4 Зиков (Слэвин, Агв), 2:1 – 8 Голігоскі (Ричардсон), 2:2 – 19 Келлер (Степан, Ялмарссон), 3:2 – 21 Ді Джузеппе (Скіннер, Ліндхольм), 3:3 – 24 Арчибальд (Будинок), 3:4 – 25 Казінс (Строум, Фішер), 4:4 – 34 Терявяйнен (ван Римсдайк, Агв), 4:5 – 39 Голігоскі (Степан, Келлер), 5:5 – 49 Зиков (Терявяйнен, Слэвин), 6:5 – 58 Скіннер (Слэвин, Ді Джузеппе)

Коламбус – Флорида– 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 20 Еткінсон (Панарін), 2:0 – 23 Мілано (Дюбуа, Калверт), 3:0 – 25 Джонс (Дюбуа, Еткінсон), 4:0 – 57 Ванек

Оттава – Едмонтон– 2:6 (0:1, 0:1, 2:4)

Шайби: 0:1 – 8 Каджула (Нерс, Оберг), 0:2 – 25 Макдэвид (Рэтти, Нюджент-Хопкінс), 0:3 – 44 Нюджент-Хопкінс (Макдэвид), 1:3 – 44 Дюшен (Шабо, Сісі), 1:4 – 45 Рэтти (Нерс, Макдэвид), 1:5 – 46 Каджула (Оберг, Лучич), 2:5 – 54 Хлапик (Райан, Габорік), 2:6 – 56 Макдэвид (Нерс, Нюджент-Хопкінс)

Детройт – Вашингтон– 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – 46 Конноллі (Врана)

Нешвілл – Торонто– 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайби: 0:1 – 4 ван Римсдайк (Райллі, Марнер), 1:1 – 25 Арвідссон (Суббан), 1:2 – 35 Меттьюс (ван Римсдайк, Райллі), 1:3 – 36 Ст. Нюландер, 1:4 – 40 Марнер (Бозак, Райллі), 1:5 – 43 Гардінер (Бозак, Браун), 2:5 – 55 Хартнелл (Уотсон, Фішер)

Чикаго – Ванкувер– 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Шайби: 0:1 – 7 Едлер (Х. Сивин, Лайпсик), 1:1 – 8 Шмальц (Кейн, Сібрук), 1:2 – 17 Х. Седін (Ганьє, Д. Сивин), 1:3 – 26 Хорват (Стечер, Голдобін), 1:4 – 29 Едлер (Голдобін, Хорват), 1:5 – 43 Саттер (Арчибальд, дель Зотто), 2:5 – 56 Хаймор (Саад)

Колорадо – Лос-Анджелес– 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 3 Рантанен (Маккіннон, Ландескуг), 1:1 – 4 Копітар (Браун), 1:2 – 7 Маззин (Томпсон, Тоффолі), 1:3 – 19 Копітар (Маззин, Браун), 1:4 – 20 Рідер (Куік, Дауті), 1:5 – 32 Копітар (Форборт, Томпсон), 1:6 – 43 Копітар, 1:7 – 49 Рідер (Фолин, Картер)

Сан-Хосе – Вегас – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 3 Татар (Маршессо, Теодор), 1:1 – 23 Бернс (Хансен, Мартін), 2:1 – 60 Кутюр (Гертл, Влэшик)