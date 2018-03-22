"Піттсбург" обіграв "Монреаль", "Бостон" в овертаймі поступився "Сент-Луїсу" в НХЛ

Відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату.

У ніч на четвер відбулися чотири поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. "Сент-Луїс" в овертаймі переграв "Бостон" - 2:1, а "Піттсбург" вдома здолав "Монреаль". Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Баффало – Арізона– 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Шайби: 0:1 – 3 Строум (Перліні, Голігоскі), 1:1 – 11 Нолан (Больє, Родрігес), 1:2 – 17 Степан (Келлер, Екман-Ларссон), 1:3 – 46 Панік (Степан, Келлер), 1:4 – 59 Домі (Чикран) Піттсбург – Монреаль– 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) Шайби: 1:0 – 9 Малкін (Хагелін), 2:0 – 17 Хернквист (Кессел, Малкін), 2:1 – 19 Друен (Джорді Бенн, Байрон), 2:2 – 28 Щербак (Лерну, Юдон), 2:3 – 34 де ла Роз (Галлахер), 3:3 – 35 Кросбі (Раст, Гюнцель), 4:3 – 42 Брассар (Мяяття, Гюнцель), 5:3 – 58 Гюнцель (Кросбі, Кессел) Сент-Луїс – Бостон – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Шайби: 0:1 – 10 Донето, 1:1 – 49 Шварц (Шенн, Стеєн), 2:1 – 60 Шварц (Шенн, Парайко) Калгарі – Анахайм– 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Шайби: 0:1 – 12 Кольяно, 0:2 – 28 Каші (Хенрік, Бошемен), 0:3 – 38 Ліндхольм (Гецлаф, Ракелль), 0:4 – 57 Бошемен (Гецлаф, Перрі)

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