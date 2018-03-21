"Коламбус" здобув дев'яту поспіль перемогу в НХЛ і вийшов на 3-е місце Столичного дивізіону

Гра проти "Нью-Йорк Рейнджерс" завершилася з рахунком 5:3.

Три голи і передача Артемія Панаріна дозволили "Коламбусу" продовжити переможну серію до дев'яти матчів і піднятися на третє місце Столичного дивізіону, випередивши "Філадельфію Флайерс".

Панарін оформив другий хет-трик у НХЛ, і обидва відбулися в матчах з "Рейнджерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Голкіпер Сергій Бобровський продовжив особисту переможну серію до шести ігор, зробивши 29 сейвів.

"Бобровський - це хребет команди, який тримає нас у грі навіть невдалі дні, - сказав тренер "Коламбуса" Джон Торторелла. - Це найважливіша позиція в хокеї. Якщо команда бере участь в плей-офф, вона повинна покладатися на воротаря. І за нас грає один з кращих воротарів".

У восьми матчах проти "Рейнджерс" Панарін забив 10 голів. А всього в останніх 16 іграх на його рахунку 22 (10+22) бала. Він став другим після Микити Філатова російським гравцем "Коламбуса", якому вдалося зробити хет-трик.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

20 березня.

Рейнджерс – Коламбус– 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Шайби: 0:1 – 14 Веннберг (Мюррей, Ванек), 0:2 – 29 Панарін (Летесту, Коул), 1:2 – 33 Гейс (Фаст), 1:3 – 44 Нутиваара (Фоліньо, Панарін), 2:3 – 47 Зибанежад (Бучневич, Пионк), 2:4 – 51 Панарін (Фоліньо, Еткінсон), 3:4 – 58 Крайдер (Спрул, Шей), 3:5 – 59 Панарін (Коул)

Айлендерс – Піттсбург– 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 5 Барзэл (Ледді, Бойчак), 2:0 – 10 Пелек (Ледд, Фріц), 2:1 – 37 Ширі (Брассар, Кессел), 3:1 – 45 (Таварес, Барзэл), 4:1 – 57 Еберле (Пулок, Таварес)

Кароліна – Едмонтон– 3:7 (2:3, 1:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – 4 Макгинн (Оберг, Драйзайтль), 1:1 – 4 Каджула, 1:2 – 6 Беннінг (Макдэвид, Нюджент-Хопкінс), 1:3 – 9 Строум, 2:3 – 14 Агв (Дж.Стаал, Фолк), 2:4 – 21 Оберг (Драйзайтль), 3:4 – 24 Терявяйнен (Ліндхольм, Агв), 3:5 – 31 Овитю (Оберг, Драйзайтль), 3:6 – 35 Драйзайтль (Овитю, Пулюярви), 3:7 – 53 Пулюярви (Строум, Лучич)

Вашингтон – Даллас– 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – 16 Сегін (Клингберг, Радулов), 1:1 – 24 Оші (Овечкін, Масла), 2:1 – 25 Нісканен, 2:2 – 31 Радулов (Бенн, Клингберг), 3:2 – 33 Овечкін (Оші, Карлсон), 3:3 – 38 Бенн, 4:3 – 55 Карлсон (Овечкін, Еллер)

Детройт – Філадельфія – 5:4 Б (0:0, 3:1, 1:3)

Шайби: 1:0 – 26 Ларкін (Хелм), 2:0 – 27 Гленденинг (Дейлі), 2:1 – 28 Кутюр'є (Гостисбеер, Жиру), 3:1 – 29 Свєчніков (Ларкін, Фрк), 3:2 – 47 Рід (Лехтеря, Лоутон), 3:3 – 49 Гостисбеер (Жиру, Ворачек), 4:3 – 54 Ларкін (Манта), 4:4 – 54 Конекны (Жиру, Кутюр'є)

Тампа-Бей – Торонто– 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Шайби: 0:1 – 15 ван Римсдайк (Керрік, Марнер), 0:2 – 21 ван Римсдайк (Кадри, Бозак), 0:3 – 35 Хайман, 1:3 – 36 Хедман (Ерні, Стэмкос), 2:3 – 41 Макдона (Сергачев, Гурде), 3:3 – 43 Кучеров, 4:3 – 49 Киллорн (Гурде, Чирелли)

Оттава – Флорида– 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

Шайби: 0:1 – 2 Сивиур (Хейлі, Пысик), 1:1 – 12 Силофф (Пайэтт, Пажо), 1:2 – 15 Йэндл (Юбердо), 1:3 – 22 Дадонов (Бьюгстэд, Барков), 1:4 – 27 Макканн (Макгинн), 2:4 – 33 Габорік, 2:5 – 36 Ватрано (Макканн, Йэндл), 2:6 – 37 Бьюгстэд (Барков, Дадонов), 2:7 – 52 Макгинн (Макканн, Ватрано)

Вінніпег – Лос-Анджелес – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 28 Браун (Фанюф, Копітар), 1:1 – 37 Коннор (Wheeler, Шайфли), 2:1 – 61 Коннор (Морріссі, Літтл)

Чикаго – Колорадо– 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Шайби: 1:0 – 15 Сібрук (Тэйвс, Кейн), 1:1 – 22 Керфут (Жирар, Вілсон), 1:2 – 25 Рантанен (Беррі, Маккіннон), 1:3 – 32 Беррі (Маккіннон, Рантанен), 1:4 – 58 Джонсон, 1:5 – 59 Керфут (Ворсофски, Бурк)

Вегас – Ванкувер– 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 3 Маршессо (Макнэбб, Карлссон), 2:0 – 4 Ікін (Так, Теодор), 3:0 – 19 Бельмар (Рівс, Носек), 4:0 – 34 Татар (Шмідт, Хаула), 4:1 – 48 Саттер (Бьега, Пулио)

Сан-Хосе – Нью-Джерсі– 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 5 Фер (Бернс, Мартін), 1:1 – 11 Хол (Стэффорд), 2:1 – 12 Павелскі (Бернс, Лабанк), 3:1 – 15 Хансен (Гудроу, Демело), 4:1 – 30 Гудроу (Діллон), 5:1 – 31 Кутюр (Діллон), 6:1 – 38 Бедкер (Тірні, Бернс), 6:2 – 58 Колман (Стэффорд, Маруна)