«Донбас» вдруге обіграв «Кременчук» у фіналі плей-офф УХЛ

Три шайби у заключному періоді не допомогли кременчужанам зрівняти рахунок у серії

У Дружківці (Донецька область) відбувся другий матч фінальної серії Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав "Кременчук", обіграв суперника і повів у серії до чотирьох перемог з рахунком 2:0.

Гра завершилася з рахунком 6:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Після програної першої гри, кременчужанам необхідно було зібратися і показати характер. Варто відзначити, що це у підопічних Олександра Савицького вийшло – період команда почала з найшвидших і небезпечних атак, проте майстерність і надійність оборони та голкіпера донеччан не дозволили "городянам" вийти вперед.

Донецька команда також не скупилася на гострі випади на ворота Віталія Власенка, і під завісу періоду це дало свої плоди – Денису Мостовому вдалося з п'ятака переграти воротаря гостей, відкривши рахунок у поєдинку.

У другій 20-хвилинці «Донбас» тільки збільшив свій пресинг і з самого старту періоду не припиняв атаки на супротивника. Таким чином хокеїсти донецької команди ще 4 рази відзначилися у воротах "городян", не залишивши команді з Кременчука шансу на перемогу: на 24-й хвилині ще раз відзначився Денис Мостовий, а слідом за ним по шайбі відправили Сергій Кузьмик, Віктор Захаров і Олександр Костиков, зробивши рахунок на табло 5:0 на користь господарів.

Варто відзначити, що після 4-ї пропущеної шайби Олександр Савицький прийняв рішення змінити воротаря Віталія Власенка на Микиту Петленко, який став у рамку воріт вперше в плей-офф.

І лише в заключному періоді «Кременчуг» зміг повернутися в гру і відібрати у донеччан ігрову перевагу. Після двох сухих періодів, першу шайбу у фіналі плей-офф у складі "городян" закинув захисник Богдан Наливайко, відправивши ігровий снаряд точно між щитків Богдана Дяченко. Відразу після нього розписався у воротах господарів Руслан Ефімочкін, зробивши рахунок 5:2.

Однак команда Сергія Вітера змогла швидко повернути розрив у три шайби – це Іван Савченко обіграв Микиту Петленко. Під кінець двадцятихвилинки один з кращих бомбардирів «Кременчука» Антон Бойків ще раз "розмочив" голкіпера господарів «Альтаїра», і вже встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Підопічні Олександра Савицького йшли вперед, але часу відіграти ще три пропущені шайби вже не залишалося. Хоч «Кременчуку» і вдалося обіграти супротивника в третьому періоді, але провальні перші 40 хвилин зустрічі і фора донецької команди в 5 шайб на старті третього періоду вирішили результат другого півфінального поєдинку.

Таким чином, «Донбас» повів у серії з рахунком 2:0. Нагадаємо, що фінальна серія триває до чотирьох перемог однієї з команд.

Після цього поєдинку фінальна серія переїде в Кременчук, де вже на «Айсбергу» 23-го і 25-го березня о 18:45 та 16:30 відповідно команди зіграють свої наступні фінальні матчі.

«Донбас» – «Кременчуг» 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

Шайби: 1:0 Мостовий (Свищев, Мазур), 15:56. 2:0 Мостовий (Мазур), 23:24. 3:0 Кузьмик (Коренчук), 30:52. 4:0 Захаров (Лялька, Денискін), 35:07. 5:0 Костіков (Савченко, Коваленко), 35:59. 5:1 Наливайка (Чернишенко - більш.), 40:54. 5:2 Ефімочкін (Рубан), 46:01. 6:2 Коваленко (Костиков, Савченко), 49:16. 6:3 Бойків (Карпенко, Толстушко), 52:48.