"Колорадо" розгромив "Детройт", "Чикаго" поступився "Сент-Луїсу" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

У ніч на понеділок відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ. "Вегас" на своєму майданчику розгромив "Калгарі", "Кароліна" вирвала перемогу у "Айлендерс", а "Сент-Луїс" знову врятувався в овертаймі у зустрічі з "Чикаго".

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Колорадо – Детройт– 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 3 Ландескуг (Задоров, Маккіннон), 2:0 – 14 Комо (Ньєто, Седерберг), 3:0 – 31 Маккіннон (Рантанен, Ландескуг), 3:1 – 32 Абделькадер (Гленденінг, Фрк), 4:1 – 47 Маккіннон (Ландескуг, Комо), 5:1 – 56 Беррі (Рантанен, Жирар)

Вегас – Калгарі– 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 25 Міллер (Перон, Шмідт), 2:0 – 26 Карлссон (Ніл), 3:0 – 33 Карлссон (Маршессо), 4:0 – 34 Карлссон (Шмідт)

Філадельфія – Вашингтон– 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Шайби: 1:0 – 22 Гостисбеєр (Жиру), 1:1 – 35 Овечкін (Карлсон, Бойд), 2:1 – 38 Ліндблум (Ворачек), 3:1 – 39 Проворов (Кутюр'є, Гудас), 4:1 – 41 Сіммондс (Гудас, Хегг), 4:2 – 50 Стівенсон (Врана), 5:2 – 54 Сіммондс, 5:3 – 56 Карлсон (Овечкін, Бекстрем), 6:3 – 59 Ворачек (Кутюр'є)

Айлендерс – Кароліна– 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 2 Слевін (Раск, Нордстрем), 0:2 – 4 Стемпняк, 1:2 – 30 Бейлі (Таварес, Пулок), 2:2 – 32 (Таварес, Барзел), 2:3 – 34 Раск (Нордстрем, Слевін), 3:3 – 48 (Таварес, Бейлі), 3:4 – 53 ван Римсдайк (Ахо, Терявяйнен)

Тампа-Бей – Едмонтон– 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 1 Ретті, 1:1 – 15 Хедман (Пойнт), 2:1 – 22 Кучеров (Стемкос), 3:1 – 51 Кучеров ( Міллер, Стемкос)

Вінніпег – Даллас– 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 19 Лайні (Бафлін, Уілер), 1:1 – 21 Янмарк-Нюлен (Пітлік, Факсу), 2:1 – 22 Чьяро (Лаурі, Армія), 3:1 – 26 Лайні (Штястни, Елерс), 3:2 – 37 Бенн (Радулов, Клингберг), 4:2 – 58 Уілер (Шайфлі, Копп)

Чикаго – Сент-Луїс – 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 13 Дебринкат (Кіт, Шмальц), 2:0 – 19 Дебринкат (Оестерле, Юрчо), 2:1 – 22 Стеен (Пьєтранжело, Данн), 2:2 – 25 Данн (Шенн, Пьєтранжело), 3:2 – 39 Кемпф (Кіт, Хиностроза), 3:3 – 55 Соботка (Данн, Бродзяк), 4:3 – 56 Дебринкат (Юрчо, Анісімов), 4:4 – 58 Пьєтранжело (Данн, Шварц), 4:5 – 63 Берглунд (Пьєтранжело, Стеен)

Анахайм – Нью-Джерсі– 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 1 Гецлаф, 2:0 – 6 Сильверберг (Ліндхольм, Менсон), 2:1 – 30 Палмієрі (Хол, Зейджак), 3:1 – 47 Монтур (Ракелль, Гецлаф), 4:1 – 50 Ракелль (Петтерссон, Фаулер), 4:2 – 50 Маруні (Ноусен, Ватанен)