"Донбас" вийшов уперед у фінальній серії Української хокейної ліги проти "Кременчука"

Донецький клуб "всуху" переграв "Кременчук" в першій зустрічі.

У Дружківці стартувала фінальна серія другого сезону Української хокейної ліги – «Донбас» приймав «Кременчук».

Відзначимо, що команди-фіналісти проведуть між собою матчі до чотирьох перемог одного з суперників.

У стартовому матчі за 5 хвилин до кінця першого періоду Андрію Денискіну вдалося реалізувати свій сольний прохід і закинути першу шайбу "Донбаса" у зустрічі.

Друга двадцятихвилинка пройшла за сценарієм першої – донецький клуб не припиняв пресингувати суперника, нав'язуючи кременчужанам свою гру. Це відбилося і на рахунку – Вадим Мазур скористався помилкою в обороні команди Олександра Савицького і збільшив рахунок на табло.

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В заключному періоді "городяни" зібралися, стали набагато активніше грати в атаці і кілька разів наполегливо намагалися "розмочити" Богдана Дяченка, проте голкіпер «Донбасу» впевнено справлявся з атаками суперника. Крім того, Андрію Денискіну вдалося зробити дубль і закинути третю шайбу у ворота "Кременчука".

Таким чином, «Донбас» вийшов вперед у фінальній серії плей-офф чемпіонату УХЛ. Наступна зустріч «Донбасу» і «Кременчука» відбудеться 20 березня також в Дружківці.

«Донбас» – «Кременчуг» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Денискін (Ігнатенко), 15:25. 2:0 Мазур (Свищев), 36:50. 3:0 Денискін (Захаров, Лялька - більш.), 46:59.

«Донбас»: Дяченко; Матвієнко - Александров, Ігнатенко - Шпак, Жовнір - Ординський, Григор'єв - Фірсов; Луговий - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Захаров - Денискін, Савченко - Коваленко - Костіков, Свищев - Мазур - Ворона.

«Кременчуг»: Власенко; Козачук - Толстушко, Грицько - Костюк, Горлушко - Савицький, Наливайко; Бойков - Карпенко - Чернишенко, Алексанян-Петрович - Кривошапкін - Рубан, Чорний - Гриценко - Поліщук, Єфімочкін - Шиманський - Сеник.