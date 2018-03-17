"Нешвілл" став першою командою НХЛ, що забезпечила собі місце в плей-офф

"Предаторз" обіграли "Колорадо Евеланш" з рахунком 4:2.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі визначилася перша команда-учасник плей-офф Кубка Стенлі.

"Невілл Предаторз" обіграли "Колорадо Евеланш" з рахунком 4:2 і вже точно займуть місце серед 16 кращих команд ліги, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

У минулому році "Нешвілл" став останньою командою, що завоювала путівку в плей-офф. У цьому сезоні "Предаторз" зробили це першими в статусі лідера загальної таблиці і вже головного претендента на Президентський кубок - переможця регулярного чемпіонату. "Нешвілл" в четвертий раз поспіль вийшов у плей-офф і 11-й раз в історії.

"Нешвілл" набрав очки в 14-й грі поспіль (13-0-1) і на 10 очок випереджає "Вінніпег" в боротьбі за лідерство в Центральному дивізіоні, і на дев'ять очок "Вегас" у боротьбі за перше місце Західної конференції. У битві за Президентський кубок "Предаторз" на чотири очки випереджають "Тампу", яка провела на одну гру менше.

Перемогу команді Пітера Лавіолетта принесли дублі Колтона Сиссонса і Філіпа Форсберга, а також 33 сейва Юсе Саросу.

"Колорадо" зазнав першої поразки в основний час за 10 матчів (6-1-3). Голами у "Евеланш" відзначилися Габріель Ландеског і Нэйтан Маккіннон, а Семен Варламов зробив 23 сейва. Маккіннон продовжив результативну серію до 11 матчів, в яких він набрав 21 очко.

НХЛ. Регулярній чемпіонат.

16 березня.

Вашингтон – Айлендерс– 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Шайби: 1:0 – 14 Оші (Кузнєцов, Овечкін), 1:1 – 25 Барзэл, 2:1 – 27 Бэкстрем (Карлсон, Кузнєцов), 3:1 – 37 Нісканен ( Бэкстрем, Чейссон), 4:1 – 41 Чейссон (Орлов, Врана), 5:1 – 50 Врана (Чейссон), 5:2 – 53 Нелсон (Пулок, Еберле), 5:3 – 56 Таварес (Пулок, Барзэл), 6:3 – 58 Еллер (Бігл)

Оттава – Даллас – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 10 Сегін (Радулов, Бенн), 1:1 – 42 Габорік (Шабо, Дзингел), 2:1 – 56 Дюшен (Хоффман, Карлссон), 2:2 – 58 Питлик (Бенн, Хем'юс), 3:2 – 63 Хоффман (Карлссон, Дюшен)

Колорадо – Нешвілл– 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 17 Сиссонс (Сміт, Суббан), 1:1 – 19 Маккіннон (Рантанен, Беррі), 2:1 – 23 Ландескуг (Ворсофски, Бурк), 2:2 – 26 Форсберг (Йосі, Сміт), 2:3 – 33 Сиссонс (Боніно, Хартман), 2:4 – 58 Форсберг (Арвідссон)

Калгарі – Сан-Хосе– 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

Шайби: 0:1 – 6 Кейн (Хансен), 1:1 – 16 Брауера (Стэйджан, Лазар), 2:1 – 22 Янковскі (Хетеуей), 2:2 – 26 Кейн (Діллон, Демело), 3:2 – 30 Годро (Стоун, Ферланд), 3:3 – 31 Лабанк (Бернс), 3:4 – 36 Кейн (Тірні), 3:5 – 38 Гертл (Влэшик, Браун), 3:6 – 41 Кейн (Павелскі), 4:6 – 54 Ферланд (Хемілтон, Монахан), 4:7 – 56 Фер (Гертл)

Анахайм – Детройт– 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 6 Річі (Хенрік, Каші), 1:1 – 17 Грін (ДеКайзер, Ларкін), 2:1 – 22 Грант (Сильверберг), 2:2 – 27 Нюквист (Зеттерберг, Абделькадер), 3:2 – 36 Перрі (Ракелль, Гецлаф), 4:2 – 45 Кеслер (Сильверберг, Кольяно)

Вегас – Міннесота– 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Шайби: 0:1 – 7 Цукер (Нідеррайтер), 0:2 – 25 Койл (Брудин, Каллен), 0:3 – 27 Дамба (Е. Стаал, Цукер), 1:3 – 53 Хаула (Міллер, Перон), 1:4 – 59 Парізе (Гранлунд, Койву), 2:4 – 59 Карпентер (Хаула, Перон)