"Коламбус" виграв вшосте поспіль і наздогнав "Філадельфію" в таблиці Столичного дивізіону НХЛ

"Блю Джекетс" виграли у "Філадельфії Флайєрс" з рахунком 5:3.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Коламбус" здобув шосту перемогу поспіль і зрівнявся з "Філадельфією" на третьому місці Столичного дивізіону.

"Коламбус" виграв у "Філадельфії" з рахунком 5:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перемога "Блю Джекетс" була досягнута за рахунок хет-трику Кема Аткінсона, двох передач Артемія Панаріна, який продовжив результативну серію до шести матчів, та 26 сейвів Сергія Бобровського. "Флайєрс" програли в сьомий раз в останніх восьми матчах, а воротар Петр Мразек був замінений на Алекса Ліона після чотирьох пропущених шайб з 10 кидків. Аткінсон оформив хет-трик на останній секунді третього періоду, спочатку промахнувшись по порожніх воротах, але з другої спроби вразивши ціль. На даний момент "Флайєрс" знаходяться вище в таблиці за рахунок більшої кількості перемог в основний час і овертаймах (33 проти 32).

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

15 березня.

Філадельфія – Коламбус– 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 9 Бьоркстранн (Мілано, Джонс), 0:2 – 9 Дженнер (Ванек, Джонсон), 1:2 11 Жиру (Макдоналд, Конекны), 1:3 – 18 Еткінсон (Панарін, Веренски), 2:3 – 20 Гостисбеер (Кутюр'є, Проворов), 2:4 – 23 Еткінсон (Савар), 3:4 – 32 Макдоналд (Конекны, Сэнхайм), 3:5 – 59 Еткінсон (Савар, Панарін)

Айлендерс – Вашингтон– 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)

Шайби: 1:0 – 2 Нелсон (Пулок, Фріц), 1:1 – 10 Еллер (Конноллі, Врана), 1:2 – 11 Оші ( Бэкстрем, Бураковски), 2:2 – 12 Ледд (Еберле, Барзэл), 2:3 – 17 Орлов (Уілсон, Кузнєцов), 2:4 – 23 Бураковски (Нісканен, Ержабек), 2:5 – 30 Бэкстрем (Кузнєцов, Орлов), 2:6 – 55 Карлсон (Кузнєцов, Овечкін), 3:6 – 56 Пулок (Фріц), 3:7 – 58 Оші ( Бэкстрем, Орлов)

Баффало – Торонто– 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – ван 3 Римсдайк (Браун, Райллі), 0:2 – 6 ван Римсдайк (Гардінер, Полак), 1:2 – 14 Райнхарт (Родрігес, Вілсон), 1:3 – 26 Керрік (Ст. Нюландер, Марло), 1:4 – 34 Бозак (Марнер, ван Римсдайк), 2:4 – 39 Поминвилл (Родрігес, Ристолайнен), 2:5 – 59 Марло

Флорида – Бостон– 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 6 Экблад (Дадонов, Бьюгстэд), 2:0 – 9 Бьюгстэд (Метісон, Дадонов), 3:0 – 34 Трочек (Барков, Йэндл)

Монреаль – Піттсбург– 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 3 Лехконен (Гальченюк, Петрі), 2:0 – 6 Байрон (Гальченюк, Галлахер), 2:1 – 10 Кессел (Брассар, Раст), 2:2 – 14 Хернквист (Летанг, Малкін), 2:3 – 30 Малкін (Кросбі, Летанг), 3:3 – 32 Делорье (Друэн, Карр), 3:4 – 52 Хернквист (Думулин, Хагелін), 3:5 – 58 Раст (Олексяк, Хернквист)

Сент-Луїс – Колорадо– 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 10 Маккіннон (Ландескуг, Рантанен), 0:2 – 13 Маккіннон (Рантанен, Беррі), 1:2 – 29 Эдмундсон (Яшкін, Парайко), 1:3 – 36 Рантанен (Ландескуг), 1:4 – 59 Рантанен (Маккіннон, Ландескуг)

Вінніпег – Чикаго– 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 1 Саад (Мерфі, Кейн), 1:1 – 3 Штястны (Лайне, Елерс), 2:1 – 5 Армія (Копп, Труба), 3:1 – 9 Рословик, 4:1 – 17 Літтл (Труба, Рословик), 5:1 – 18 Коннор (Wheeler, Літтл), 5:2 – 35 Шарп (Хейден, Шмальц), 6:2 – 59 Коннор ()

Лос-Анджелес – Детройт 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 8 ЛаДуэ (Копітар, Иафалло), 1:1 – 40 Нюквист (Нільсен, Крунвалль), 2:1 – 48 Копітар (Браун, Дауті), 3:1 – 58 Браун (Дауті, Копітар), 4:1 – 58 Тоффолі (Копітар, Дауті)

Аризона – Нешвілл– 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 24 Дворак (Будинок), 1:1 – 25 Елліс (Терріс, Сміт), 2:1 – 36 Екман-Ларссон (Степан, Келлер), 2:2 – 40 Терріс (Сміт, Фіала), 2:3 – 44 Фіала (Терріс)