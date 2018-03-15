"Вегас" поступився "Нью-Джерсі" і втратив шанс поборотися за лідерство в Західній конференції НХЛ

Матч завершився разгромом команди з Лас-Вегаса з рахунком 3:8.

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися 5 матчів регулярного чемпіонату, в центральному з яких "Вегас Голден Найтс" програв "Нью-Джерсі Девілз".

Матч завершився з рахунком 3:8, повідомляє офіційний сайт ліги.

Таким чином, "Вегас" втратив шанс поборотися за лідерство в турнірній таблиці Західної конференції. У "Голден Найтс" і "Нешвілл Предаторз" по 68 ігор, але у "Вегаса" на 5 поразок більше в основний час - 93 бали проти 98 у суперника. Ті, в свою чергу, програли на 5 матчів більше в овертаймі (по 1 очку за гру).

Торонто – Даллас – 6:5 Б (2:2, 0:2, 3:1)

Шайби: 1:0 – 4 ван Римсдайк (Керрік, Бозак), 2:0 – 4 Кадрі, 2:1 – 14 Бенн (Линделль, Сегін), 2:2 – 16 Факсу (Питлик, Патерин), 2:3 – 24 Сегін, 2:4 – 34 Элие (Клингберг, Шор), 3:4 – 45 ван Римсдайк (Дермотт, Бозак), 4:4 – 50 ван Римсдайк (Райллі, Марнер), 4:5 – 53 Річі (Бенн, Сегін), 5:5 – 59 Марло (Гардінер, Марнер)

Рейнджерс – Піттсбург – 4:3 ВІД (0:0, 0:2, 3:1)

Шайби: 0:1 – 21 Раст (Брассар), 0:2 – 22 Шейэн (Роуни, Летанг), 1:2 – 48 Крайдер (Пионк, Бучневич), 2:2 – 54 Фаст (Крайдер, Стаал), 2:3 – 55 Хагелін (Мяяття), 3:3 – 56 Зибанежад (Пионк, Крайдер), 4:3 – 62 Зибанежад (Пионк, Крайдер)

Едмонтон – Сан-Хосе – 3:4 ВІД (1:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 2 Каджула (Хайра, Кэссиан), 1:1 – 8 Гертл (Бедкер, Кутюр), 2:1 – 27 Клефбом (Оберг, Макдэвид), 2:2 – 30 Кутюр (Павелскі, Бернс), 3:2 – 41 Нюджент-Хопкінс (Макдэвид, Клефбом), 3:3 – 49 Діллон (Бедкер), 4:3 – 62 Зибанежад (Пионк, Крайдер)

Вегас – Нью-Джерсі– 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)

Шайби: 0:1 – 6 Колман (Гіббонс), 0:2 – 8 Хишир (Ватанен, Сиверсон), 0:3 – 21 Зейджак (Бутчер, Грабнер), 0:4 – 22 Ноусен (Грін), 1:4 – 31 Хаула (Шмідт, Міллер), 2:4 – 38 Міллер, 2:5 – 42 Колман, 2:6 – 47 Грабнер (Гіббонс, Хишир), 2:7 – 50 Палмиери (Хол, Маруна), 2:8 – 54 Хол (Бойл), 3:8 – 59 Хаула

Анахайм – Ванкувер– 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 2 Монтур (Чимера), 2:0 – 33 Чимера (Келлі), 3:0 – 59 Монтур (Каші, Річі)