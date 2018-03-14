«Кременчук» обіграв "Білий Брас" в овертаймі і став другим фіналістом плей-офф УХЛ

Матч завершився з рахунком 5:4.

У Кременчуці завершився третій матч півфінальної серії плей-офф УХЛ, в якому "Кременчук" обіграв "Білий Барс" і вийшов у фінал.

Матч завершився з рахунком 5:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

Настрій «Білого Барса» на перемогу в цьому матчі був очевидний з перших хвилин, адже зараз белоцерковцам потрібно було, як ніколи, проявляти характер, щоб продовжити серію і отримати ще один шанс поборотися за путівку у фінал плей-офф УХЛ.

Поєдинок команди почали на швидкостях, небезпечно атакуючи ворота противника, очевидно, зробивши ставку на швидкий гол. З цією ставкою наставник білоцерківців не прогадав – вже на третій хвилині періоду Микита Лісників, завдяки пасу Владислава Куцевича, відкрив рахунок у матчі. Закріпила свій успіх команда Костянтина Буценка вже за п'ять хвилин, коли Кирило Бондаренко зміг скористатися чисельною перевагою «барсів» і пробити Віталія Власенка.

Відігратися кременчужанам вийшло в цьому ж періоді – Всеволод Толстушко реалізував перше більшість для «Кременчука», однак, мінімальним розрив у рахунку протримався рівно 20 секунд – відразу після прострілу 43-го номера "городян", Максим Разумов реалізував свій індивідуальний прохід, зробивши цифри на табло 1:3 на користь гостей.

Другу двадцятихвилинку господарі почали з блискавичної шайби Дмитра Чернишенка, що показало якісну роботу над помилками кременчужан під час першої перерви. Але недовго на вулиці "городян" було свято – непотрібне вилучення зіграло на руку "барсам", і Кирило Бондаренко зробив дубль, тим самим знову збільшивши розрив між командами до двох шайб.

На старті заключного періоду команда Олександра Савицького зробила величезний і частково героїчний ривок до перемоги – завдяки точним кидкам Сергія Алексаняна-Петровича і Тимура Гриценко «Кременчуг» зрівняв рахунок у поєдинку, і команди почали грати фактично до першої закинутої шайби.

Правда, до кінця основного часу жоден з клубів так і не зміг вийти вперед, а значить глядачів чекав другий овертайм у трьох матчах плей-офф між командами.

Почавши додатковий період у більшості, «Кременчуг» промацав грунт біля чужих воріт, і як тільки склади команд стали рівними, закинув переможну шайбу – Дмитро Чернишенко підставив ключку під простріл Антона Бойкова, і вивів свою команду у фінал другого етапу чемпіонату.

Таким чином, хокеїсти «Білого Барса» закінчують виступи в цьому сезоні, а «Кременчуг» другий рік поспіль виходить у фінал плей-офф УХЛ, в якому вже за три дні побореться з діючому чемпіоном України «Донбасом»

«Кременчуг» – «Білий Барс» 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Лісників (Куцевич, Даниленко), 02:14. 0:2 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко - більш.), 06:44. 1:2 Толстушко (Бойків, Карпенко - більш.), 16:52. 1:3 Разумов (Грицюк, Табашник), 17:59. 2:3 Чернишенко (Толстушко - більш.), 20:10. 2:4 Бондаренко (Тимченко, Герцик), 22:07. 3:4 Алексанян-Петрович (Т. Гриценко, Грицько), 42:06. 4:4 Т. Гриценко (Кривош