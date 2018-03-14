"Бостон" обіграв "Кароліну", "Лос-Анджелес" поступився "Арізоні" по буллітам в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Напередодні відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. "Тампа-Бей" в результативному поєдинку програла "Оттаві", пропустивши в свої ворота сім шайб. "Арізона" по буллітам переграла "Лос-Анджелес". Кароліна – Бостон– 4:6 (0:1, 3:0, 1:5) Шайби: 0:1 – 19 Маршанд (Неш, Пастрняк), 1:1 – 22 Ахо (Фолк, Терявяйнен), 2:1 – 32 Терявяйнен (Фолк, Ахо), 3:1 – 38 Вільямс (Ліндхольм, Макгінн), 4:1 – 40 Макгінн (Ліндхольм), 4:2 – 50 Гжельчик (Шаллер, Куралі), 4:3 – 51 Хейнен (Неш, Крейчі), 4:4 – 51 Пастрняк (Маршанд), 4:5 – 56 Пастрняк (Маршанд, Гжельчик), 4:6 – 58 Пастрняк (Неш, Міллер) Монреаль – Даллас– 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 11 Факсу (Пітлік, Патерин), 1:1 – 16 Лехконен (де ла Роз, Гальченюк), 2:1 – 28 Лехконен (Петрі, Друен), 3:1 – 29 Галлахер (Гальченюк, Друен), 3:2 – 38 Бенн (Радулов, Шор), 4:2 – 49 Щербак Тампа-Бей – Оттава– 4:7 (1:3, 2:3, 1:1) Шайби: 1:0 – 4 Міллер (Кучеров, Стемкос), 1:1 – 7 Пяярві-Свенссон (Пажо, Пайетт), 1:2 – 10 Дзингел (Сісі, Габорік), 1:3 – 11 Пайетт (Боровецкі, Сісі), 2:3 – 22 Міллер (Хедман, Кучеров), 2:4 – 27 Габорік (Берроуз, Дзингел), 2:5 – 33 Хоффман (Бургдорфер, Дюшен), 3:5 – 36 Міллер (Хедман, Стемкос), 3:6 – 38 Карлссон, 3:7 – 43 Хоффман (Дюшен, Карлссон), 4:7 – 52 Макдона (Кучеров, Стемкос) Нешвілл – Вінніпег– 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 2 Фіала (Терріс, Йосі), 2:0 – 8 Арвідссон (Форсберг), 3:0 – 8 Уотсон (Елліс), 3:1 – 41 Коннор (Лайне, Уілер) Міннесота – Колорадо– 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Шайби: 0:1 – 16 Комфер (Ворсофскі), 1:1 – 33 Койву (Койл), 1:2 – 34 Задоров (Комо), 1:3 – 40 Маккіннон (Немет), 1:4 – 53 Комфер (Андригетто, Жирар), 1:5 – 58 Джост (Беррі, Рантанен) Калгарі – Едмонтон– 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 25 Годро (Ферланд, Монахан) Аризона – Лос-Анджелес – 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2) Шайби: 1:0 – 5 Келлер (Степан), 2:0 – 15 Казінс (Ялмарссон), 2:1 – 30 Пірсон (Тоффолі, Кемпе), 3:1 – 30 Дворак (Казінс, Домі), 3:2 – 52 Картер (Маззин, Дауті), 3:3 – 57 Картер (Браун, Дауті)

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