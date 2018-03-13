"Донбас" обіграв "Динамо" і став першим фіналістом плей-офф УХЛ

Гра в Харкові завершилася з рахунком 2:9.

У Харкові завершився третій матч півфінальної серії плей-офф УХЛ, де "Динамо" приймало донецький "Донбас" і знову програло.

Донеччани розгромно обіграли МХК «Динамо» з рахунком 2:9, повідомляє офіційний сайт ліги.

Питання про фаворита поєдинку було вирішено ще на старті періоду, коли донеччани за перші 25 секунд відправили у ворота Владислава Гурко відразу дві блискавичні шайби – по черзі відзначилися Ілля Коренчук та Віктор Захаров.

До першої перерви у воротах голкіпера «динамівців» виявилося ще 3 шайби. Таким чином Віктор Захаров оформив дубль, тим самим підтвердивши статус одного з найкращих бомбардирів «Донбасу», також за шайби на свій рахунок записали Сергій Кузьмик і Ілля Коренчук. «Синьо-білі», в свою чергу, так і не змогли відігратися.

У другому періоді МХК «Динамо» стало більше зосереджено грати і в обороні і в атаці, що відобразилося на рахунку. Хоч гості і змогли ще раз "розмочити" голкіпера харків'ян з допомогою точного кидка Олександра Костикова, однак Володимиру Горищу і Вадиму Куликову вдалося повернути свою команду в гру і відіграти дві пропущені шайби.

У заключному періоді команда Сергія Вітера повністю заволоділа перевагою, не дозволяючи харківській команді навіть організувати повноцінну атаку, і ще тричі розписалася у воротах «динамівців» – по дублю собі в актив записали Віталій Лялька і Олександр Костиков, встановивши остаточний рахунок 2:9.

Таким чином харківське МХК «Динамо» завершило свої виступи в поточному сезоні, поступившись у півфінальній серії «Донбасу» з рахунком 0:3. Донеччани, у свою чергу, стали першим фіналістом плей-офф ВХЛ.

Вже завтра, 14 березня, о 18:00 у третьому поєдинку в рамках 1/2 фіналу плей-офф ВХЛ зійдуться «Кременчуг» та «Білий Барс». На даним момент "городяни" ведуть в серії з рахунком 2:0. Нагадаємо, що перший матч фінальної серії відбудеться через три дні після завершення останнього матчу півфіналів плей-офф.

МХК «Динамо» – «Донбас» 2:9 (0:5, 2:1, 0:3)

Шайби: 0:1 Коренчук (Матвієнко, Александров), 00:09; 0:2 Захаров (Лялька, Денискін), 00:27; 0:3 Кузьмик (Луговий, Коренчук), 03:01; 0:4 Денискін (Лялька, Влад), 03:13; 0:5 Захаров (Лялька, Денискін, -більш.), 17:39; 0:6 Костіков (Коваленко), 21: 51; 1:6 Горище (більш.) 31:56; 2:6 Куликов (Ступницький, Семененко), 37:51; 2:7 Лялька (Захаров) 41:42; 8:2 Лялька, 44:43; 2:9 Костіков (Коренчук, Матвієнко - більш.), 50:08.