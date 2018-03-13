"Вашингтон" обіграв "Вінніпег", "Монреаль" поступився "Коламбусу" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. "Вашингтон" в овертаймі обіграв "Вінніпег", "Вегас" з мінімальною перевагою переграв "Філадельфію". Рейнджерс – Кароліна– 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) Шайби: 1:0 – 9 Зукарелло-Асен (Зибанежад, Піонк), 1:1 – 14 Терявяйнен (Піску, Ахо), 2:1 – 21 Весі (Бучневич), 2:2 – 27 Стемпняк (Райан, Скіннер), 3:2 – 31 Наместніков (Зибанежад, Бучневич), 3:3 – 48 Раск, 4:3 – 52 Весі (Бучневич), 5:3 – 57 Зукарелло-Асен (Спунер), 6:3 – 59 Весі (Зибанежад, Фаст) Філадельфія – Вегас– 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) Шайби: 0:1 – 6 Хаула (Шмідт, Перрон), 1:1 – 21 Жиру (Конекни, Кутюр'є), 1:2 – 46 Карлссон (Теодор, Гіка), 2:2 – 47 Сіммондс (Гостисбеєр, Ворачек), 2:3 – 57 Карпентер (Бельмар, Ікін) Вашингтон – Вінніпег – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 4 Овечкін ( Бекстрем, Карлсон), 1:1 – 5 Елерс, 2:1 – 23 Овечкін (Кузнєцов, Вілсон), 2:2 – 45 Лайні (Бафлін, Штястни). 3:2 – 64 Кузнєцов (Стівенсон) Коламбус – Монреаль– 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 1 Галлахер (Петрі), 1:1 – 4 Фоліньо, 2:1 – 7 Веннберг (Еткінсон, Джонс), 3:1 – 14 Джонс (Веннберг, Панарін), 4:1 – 22 Дженнер (Коул, Веннберг), 4:2 – 35 Друен (Байрон), 5:2 – 57 Коул (Веннберг) Флорида – Оттава– 3:5 (0:2, 2:0, 1:3) Шайби: 0:1 – 1 Дюшен (Хоффман, Карлссон), 0:2 – 15 Пяярві-Свенссон (Пайетт, Клаессон), 1:2 – 32 Дадонов (Барков, Бьюгстед), 2:2 – 37 Метісон (Юбердо, Трочек), 2:3 – 40 Пяярві-Свенссон (Шабо), 3:3 – 44 Юбердо (Уігар, Трочек), 3:4 – 57 Дюшен (Хоффман), 3:5 – 58 Пажо (Берроуз, Карлссон) Анахайм – Сент-Луїс– 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Шайби: 0:1 – 17 Бортуццо (Шенн, Пьєтранжело), 0:2 – 23 Барбашов (Пьєтранжело, Сошніков), 1:2 – 24 Перрі (Монтур, Гецлаф), 1:3 – 36 Соботка (Барбашов, Шмалц), 2:3 – 46 Грант (Ліндхольм, Келлі), 2:4 – 51 Берглунд (Бродзяк) Лос-Анджелес – Ванкувер– 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Шайби: 1:0 – 21 Тоффолі (Кемпе, Маззін), 2:0 – 34 Копітар (Дауті, Форборт), 3:0 – 50 Пірсон (Тоффолі, Кемпе) Сан-Хосе – Детройт– 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Шайби: 0:1 – 5 Дейлі (Бертуцци, Зеттерберг), 1:1 – 10 Донской (Павелскі, Кейн), 2:1 – 12 Фер (Демело, Діллон), 3:1 – 21 Лабанк (Тірні), 3:2 – 25 Нюквист (Дейлі, Бертуцци), 3:3 – 45 Зеттерберг (Бертуцци, Нюквист), 4:3 – 45 Майєр (Бедкер, Демело), 5:3 – 58 Тірні (Браун, Павелскі)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter