"Чикаго" переміг "Бостон", "Піттсбург" обіграв "Даллас" в НХЛ

"Ванкувер" поступився в гостях "Арізоні".

Напередодні відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату НХЛ. "Чикаго" обіграв "Бостон", а "Ванкувер" з мінімальним рахунком поступився в гостях "Арізоні". Про це повідомляє офіційний сайт ліги. Чикаго – Бостон– 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 7 Анісімов (Густафссон, Тейвс), 1:1 – 50 Хара (Дебраск, Крейчі), 2:1 – 56 Кейн (Тейвс, Густафссон), 3:1 – 58 Сібрук (Кейн, Тейвс) Калгарі – Айлендерс– 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) Шайби: 0:1 – 2 Бойчак (Джонстон, Сизикас), 0:2 – 2 Ледді (Сизикас), 1:2 – 7 Годро (Монахан), 1:3 – 10 Еберле (Таварес, Бойчак), 1:4 – 20 (Ледді, Бойчак), 2:4 – 47 Джиордано (Годро, Хемілтон), 2:5 – 59 (Таварес) Піттсбург – Даллас– 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 12 Хернквист (Кросбі, Малкін), 2:0 – 19 Олексяк (Шейен, Кессел), 2:1 – 32 Радулов (Сегін, Спецца), 3:1 – 59 Малкін (Кросбі) Аризона – Ванкувер– 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Шайба: 1:0 – 35 Екман-Ларссон (Келлер, Степан)

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