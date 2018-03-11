"Пантери" з Харкова виграли "золото" чемпіонату України з хокею серед жінок

У фіналі "Пантери" перемогли "Королев Дніпра". Бронза - у київської "Україночки".

У Києві визначився чемпіон першості України з хокею серед жінок. На столичній Льодовій арені у суботу відбулися дві півфінальній зустрічі, а у неділю - матч за бронзу і поєдинок за золото. Чемпіоном України сезону-2017/2018 стала команда "Пантери" з Харкова.

Про це повідомила офіційна сторінка Жіночого комітету ФХУ у Facebook.

У півфінальних матчах, які були вкрай напруженими, минулорічний чемпіон України - "Королеви Дніпра" - здолали землячок - "Дніпровських Білок", а "Пантери" лише в овертаймі здобули путівку до фіналу у зустрічі з київською "Україночкою".

У неділю "Україночка" виборола бронзу, вигравши у "Білок".

У матчі за золоті нагороди зустрілися минулорічний переможець і фіналіст. Цього разу "Пантери" взяли переконливий реванш у "Королев Дніпра" з рахунком 7:3.

Півфінали

ХК "Королеви Дніпра" - ХК "Дніпровські Білки" - 4:2

Шайби: 21:43 Ткаченко Т.(Манчак В.) - 1:0, 23:46 Манчак В.(Ткачук О.) - 2:0, 27:06 Ткаченко Т.(Талдикіна Н.) - 3:0, 33:01 Ткачук О. (Талдикіна Н., Ткаченко Т.) - 4:0, 55:48 Лукашевіца І.(Бойко В.) - 4:1, 58:57 Єременко Н.(Бойко В., Лукашевіца Е.) - 4:2

ХК "Пантери" - ХК "Україночка" - 4:3

Шайби: 07:04 Харісон М. - 0:1, 09:35 Хадспес Ш. - 0:2, 12:20 Ієвлєва О.(Ковтун Д.) - 1:2, 22:42 Євдокимова К.(Ієвлєва О., Ковтун Д.) - 2:2, 42:52 Скащук В.(Вансович О., Слащева Т.) - 3:2, 59:52 Харісон М.(Добровольська Ю.) - 3:3, 62:56 Ковтун Д.(Євдокимова К.) - 4:3

Матч за "бронзу"

ХК "Дніпровські Білки" - ХК "Україночка" - 2:4

Шайби: 00:14 Лой Х. - 1:0, 02:15 Добровольська Ю.(Харісон М.) - 1:1, 08:52 Лукашевіца Є.(Лукашевіца І.) - 2:1, 28:41 Хадспес Ш. (Добровольська Ю.) - 2:2, 37:37 Харісон М.(Алессі М.) - 2:3, 42:47 Харісон М.(Кобчук М.) - 2:4

Фінал

ХК "Пантери" - ХК "Королеви Дніпра" - 7:3

Шайби: 02:22 Вансович І.(Ковтун Д.) - 1:0, 04:31 Євдокимова К.(Ієвлєва О.) - 2:0, 11:20 Євдокимова К.(Вансович І.) - 3:0, 16:27 Євдокимова К.(Вансович О.) - 4:0, 20:24 Скащук В. - 5:0, 25:17 Ткачук О. (Талдикіна Н.) - 5:1, 47:40 Русак І.(Ткачук О., Манчак В.) - 5:2, 50:18 Ковтун Д. (Макаренко Н.) - 6:2, 51:28 Ковтун Д. (Євдокимова К., Тарасова В.) - 7:2, 58:38 Манчак В. - 7:3