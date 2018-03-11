"Кременчук" обіграв "Білий Барс" і повів - 2:0 - в півфінальній серії УХЛ

Серія триває до трьох перемог однієї з команд.

Сьогодні в Білій Церкві був зіграний другий матч півфінальної серії плей-офф УХЛ сезону 2017/2018, в якому місцевий «Білий Барс» зустрічався з ХК «Кременчук».

Знову, як і в першому матчі, перемогу святкували кременчужани, які перемогли - 5:3, повідомляє офіційний сайт змагань. Господарі відкрили рахунок, але команда Олександра Савицького досягла вирішальної переваги у другому періоді. У заключній 20-хвилинці гості втримали гандикап у дві шайби.

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УХЛ. Плей-офф. Півфінал. Другий матч

«Білий Барс» - «Кременчук» 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) серія – 0:2

1:0 – Печерських (Тимченко), 1:1 – Гриценко, 1:2 – Чернишенко, 1:3 – Гриценко, 1:4 – Сеник, 1:5 – Грицьких, 2:5 – Ромащенко, 3:5 – Бондаренко.

Воротарі: Люльчук (Качула) – Власенко.