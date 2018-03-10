"Донбас" розтрощив харківське "Динамо" у другому матчі півфінальної серії плей-офф УХЛ

Гра завершилася з рахунком 9:0.

У Дружківці завершився другий матч півфінальної серії чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Донбас" розгромив харківське "Динамо".

Гра завершилася з рахунком 9:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі арени мали перевагу впродовж усього матчу, закинувши у ворота харків'ян, відповідно, дві, три і чотири шайби у кожному з періодів.

На відміну від першої зустрічі, на цей раз донеччани відразу ж зробили заявку на підсумкову перемогу - вже на третій хвилині Вадим Мазур, перебуваючи за воротами, обдурив Ступницкого і вийшовши на п'ятак проштовхнув шайбу під щитками Владислава Гурко. Після пропущеного голу динамівці змогли вирівняти гру, однак під завісу першого періоду все ж пропустили вдруге - друга ланка донеччан, яка зробила результат в першому матчі, постаралася і зараз - гол Віктора Захарова після передачі Віталія Ляльки виявився дуже схожий на перше взяття воріт з першої зустрічі.

Старт другої двадцятихвилинки, на відміну від першої, цілком міг завершитися пропущеною шайбою вже для донеччан - однак Віталій Лялька, відібравши шайбу на чужій половині майданчика, закинув в меншості. В середині періоду Ілля Коренчук скористався передачами Олексія Ворони і Андрія Григор'єва і завершив швидку атаку донеччан своїм першим голом у цьому розіграші плей-офф. У кінцівці періоду Олександр Костіков також відкрив свій рахунок голам у плей-офф, закинув другу шайбу донеччан в меншості.

Заключний відрізок зустрічі для донеччан почався з п'ятого більшості у матчі - і саме воно стало для підопічних Сергія Вітера результативним: Віктор Захаров завершив свій сольний прохід точним кидком у кут воріт Владислава Гурко. Коли ж третій період підійшов до екватора, Ярослав Свищев закинув сьому шайбу донеччан у матчі. Найбільш грізним знаряддям "Донбасу" в цій зустрічі була гра у меншості - на 53-й хвилині Микита Коваленко вже закинув третю шайбу донеччан в меншості. Крапку ж у матчі вже при грі в більшості поставив Віталій Лялька, слідом за Віктором Захаровим оформив дубль.

Шатаут Богдана Дяченко і натхненна гра другого ланки донеччан приносить "Донбасу" другу перемогу в цій півфінальній серії.

"Донбас" - "Динамо" - 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

Рахунок у серії - 2:0 (до 3-х перемог)

Шайби: 1:0 Мазур, 02:51, 2:0 Захаров (Лялька), 19:43, 3:0 Лялька (менше і менше.), 24:57, 4:0 Коренчук (Григор'єв, Ворона), 31:25, 5:0 Костіков (менше і менше.), 35:38, 6:0 Захаров (больш.), 43:28, 7:0 Свищев (Фірсов), 49:46, 8:0 Коваленко (Ординський - менше і менше.), 52:25, 9:0 Лялька (Захаров, Денискін - більш.), 55:12.