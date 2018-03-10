"Коламбус", "Даллас", "Калгарі" і "Міннесота" здобули важливі перемоги в боротьбі за плей-офф НХЛ

У головній заокеанській хокейній лізі підходить до фінішу регулярний чемпіонат.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Коламбус", "Даллас", "Калгарі" і "Міннесота" здобули важливі перемоги в боротьбі за плей-офф - Кубок Стенлі.

Рівно за місяць до закінчення регулярного сезону чотири команди, що борються за плей-офф, здобули важливі перемоги. "Даллас" взяв верх над "Анахаймом" за рахунок голів у більшості, "Коламбус" переграв "Детройт" завдяки Сету Джонсу і Сергію Бобровському, "Калгарі" в гостях був сильнішим за "Оттаву", а "Міннесота" продовжила переможну серію до трьох зустрічей, перемігши "Ванкувер", повідомляє офіційний сайт ліги.

Голи Девіна Шора і Джеймі Бенна в більшості в третьому періоді принесли "Далласу" першу перемогу за три матчі і дозволили зміцнитися на місці першої "вайлд-кард", а також на відстань трьох очок наблизитися до "Міннесоти", яка посідає 3-є місце в Центральному дивізіоні. Єдину шайбу "Анахайма", який програє вдруге поспіль, закинув Райан Гецлаф. До третього періоду "Дакс" нейтралізували 26 поспіль шансів суперника в більшості.

У свою чергу, "Коламбус" здобув четверту поспіль перемогу і піднявся на місце першої "вайлд-кард" Східної конференції. Основний внесок в успіх внесли оформив дубль захисник Сет Джонс і воротар Сергій Бобровський, який відбив 22 кидка, в тому числі на останніх секундах після кидка в упор Даррена Хелма. "Блю Джекетс" обійшли в таблиці "Нью-Джерсі" на відстань двох очок наблизилися до "Філадельфії", що займає третє місце Столичного дивізіону.

"Калгарі" на відстань одного очка наблизився до місця другий "вайлд-кард" Західної конференції. Голи у "Флеймс" забили Сем Беннетт і Метт Стэйджан, а Давид Риттих відбив 29 кидків. "Флеймс" на один бал відстають від займає місце другий "вайлд-кард" "Лос-Анджелеса", але провели на дві гри більше. Також "Калгарі" на два очки відстає від "Анахайма" у боротьбі за третє місце Тихоокеанського дивізіону.

"Міннесота" здобула третю перемогу поспіль та зміцнила свої позиції в боротьбі за плей-офф. Шайбами у "Уайлд" відзначилися Ерік Стаал (для нього вона стала 37-й у сезоні), Зак Парізе, Метт Каллен, Чарлі Койл і Маркус Фоліньо. Деван Дубник зробив 30 сейвів. Голи у "Ванкувера" забили Майкл Дель Зотто і Юссі Йокінен. "Кенакс" зазнали п'ятої поразки в шести матчах і відстають від зони плей-офф на 20 балів.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

9 березня.

Коламбус – Детройт– 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 15 Калверт (Савар, Веннберг), 1:1 – 15 Хелм (Витковски, Гленденинг), 2:1 – 21 Джонс (Еткінсон, Панарін), 3:1 – 28 Джонс (Ванек, Дженнер), 3:2 – 56 Атанасиу (Грін, Абделькадер)

Оттава – Калгарі– 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 4 Беннетт (Кулак, Ферланд), 0:2 – 51 Стэйджан (Годро, Лазар), 1:2 – 52 Пажо

Даллас – Анахайм– 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Шайби: 0:1 – 17 Гецлаф (Перрі, Ракелль), 1:1 – 48 Шор (Бенн, Сегін), 2:1 – 54 Бенн (Сегін, Клингберг)

Ванкувер – Міннесота– 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 1 дель Зотто (Дамба, Нідеррайтер, Ганьє, Хорват), 1:1 – 1 Парізе (Дамба, Нідеррайтер, Ганьє, Хорват), 1:2 – 22 Каллен (Койл, Енніс), 2:2 – 27 Йокінен (Д. Сивин, Гадбрэнсон), 2:3 – 35 Е. Стаал (Сперджен, Гранлунд), 2:4 – 59 Койл (Каллен), 2:5 – 59 Фоліньо (Уинник, Олофссон)