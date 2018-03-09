"Кременчук" в овертаймі обіграв "Білий Барс" у першому матчі півфінальної серії УХЛ

Гра завершилася з рахунком 1:2.

У Білій Церкві завершився перший матч півфінальної серії Української хокейної ліги, в якому "Білий Барс" поступився "Кременчуку" у додатковий час.

Після основного часу гри рахунок був нічийним - 1:1, а в овертаймі вирішальний точний кидок завдав Данило Козачук, повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, рахунок у серії став 1:0 на користь команди з Кременчука.

УХЛ. 1/2 фіналу.

9 березня.

Білий Барс "— ХК " Кременчук 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, )

Шайби: 24:58 Рубан — 0:1; 55:16 Даниленко — 1:1; 65:12 Козачук — 1:2

Рахунок в серії до трьох перемог — 0:1