"Кременчук" в овертаймі обіграв "Білий Барс" у першому матчі півфінальної серії УХЛ
21:09, 09 березня 2018Хокей
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Гра завершилася з рахунком 1:2.
"Кременчук" повів у серії проти "Білого Барса" / uhl.com.ua
У Білій Церкві завершився перший матч півфінальної серії Української хокейної ліги, в якому "Білий Барс" поступився "Кременчуку" у додатковий час.
Після основного часу гри рахунок був нічийним - 1:1, а в овертаймі вирішальний точний кидок завдав Данило Козачук, повідомляє офіційний сайт змагань.
Таким чином, рахунок у серії став 1:0 на користь команди з Кременчука.
УХЛ. 1/2 фіналу.
9 березня.
Білий Барс "— ХК " Кременчук 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, )
Шайби: 24:58 Рубан — 0:1; 55:16 Даниленко — 1:1; 65:12 Козачук — 1:2
Рахунок в серії до трьох перемог — 0:1
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