"Нешвілл" виграв 10-й матч поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

"Предаторз" обіграли "Анахайм Дакс" з рахунком 4:2.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися 12 матчів, в центральному з яких "Нешвілл Предаторз" обіграв "Анахайм Дакс" і здобув 10-ту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті.

Гра завершилася з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

У складі "Нешвілла" по разу відзначилися чотири різних гравця, в той час, як дубль шведського легіонера "качок" Рікарда Ракелля, при рахунку 0:3, на якийсь час подарував його команді шанс на вдалий підсумок гри.

Але, гол його співвітчизника Віктора Арвідссона встановив остаточний рахунок гри на користь "Невшілла".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

8 березня.

Коламбус – Колорадо – 5:4 ВІД (1:2, 3:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 6 Беррі (Рантанен), 0:2 – 7 Седерберг (Комо), 1:2 – 7 Дженнер (Веннберг), 2:2 – 21 Ванек (Мюррей, Дженнер), 3:2 – 32 Веренски (Дюбуа, Джонс), 4:2 – 35 Ванек (Веренски, Джонс), 4:3 – 53 Ландескуг (Маккіннон, Рантанен), 4:4 – 56 Седерберг, 5:4 – 60 Джонс (Панарін, Дюбуа)

Нью-Джерсі – Вінніпег– 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 4 Лайні (Елерс, Штястны), 0:2 – 33 Армія (Хеллибак, Чьяро), 1:2 – 36 Палмиери (Хишир), 1:3 – 49 Елерс (Бафлин), 2:3 – 51 Хишир (Бутчер, Братт)

Бостон – Філадельфія– 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 1 Ворачек (Жиру, Патрік), 1:1 – 9 Неш (Міллер, Пастрняк), 2:1 – 19 Джионта (Уинджелс, Хара), 2:2 – 27 Лехтеря (Гудас, Філппула), 3:2 – 59 Маршанд (Хара, Пастрняк)

Оттава – Баффало – 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 17 Сканделла, 1:1 – 20 Дзингел (Дюшен), 2:1 – 23 Дзингел (Карлссон, Хоффман), 2:2 – 34 Райнхарт (Пулио), 3:2 – 37 Шабо (Стоун, Пяярві-Свенссон), 3:3 – 40 Вілсон (Райнхарт, О'райллі)

Детройт – Вегас– 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – 2, 0:2 – 30 Ікін (Карлссон), 0:3 – 37 Ікін (Хант, Носек), 0:4 – 38 (Ікін)

Тампа-Бей – Рейнджерс– 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 2 Пакетт (Келлахан, Куниць), 2:0 – 7 Ерні (Чирелли), 3:0 – 21 Чирелли (Киллорн, Сергачев), 3:1 – 27 Спунер (Фаст, Хейс), 4:1 – 32 Куниць (Чирелли), 5:1 – 37 Джонсон (Сергачев, Кучеров), 5:2 – 43 Зукарелло-Асен (Спунер), 5:3 – 57 Гейс (Спунер, О Гара)

Флорида – Монреаль– 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 16 Юбердо (Дадонов, Трочек), 2:0 – 21 Бьюгстэд (Йэндл, Барков), 3:0 – 22 Хейлі ( Маккензі), 4:0 – 41 Дадонов (Барков, Йэндл), 5:0 – 54 Трочек (Йэндл)

Нешвілл – Анахайм– 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – 5 Сміт (Хартман, Терріс), 2:0 – 15 Джохансен (Арвідссон, Форсберг), 3:0 – 38 Уотсон (Сиссонс, Елліс), 3:1 – 46 Ракелль (Гецлаф, Перрі), 3:2 – 56 Ракелль (Гецлаф, Сильверберг), 4:2 – 58 Арвідссон (Джохансен, Форсберг)

Чикаго – Кароліна– 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 6 Юрчо (Сібрук), 1:1 – 10 Слэвин (Піску, Вільямс), 2:1 – 15 Шарп (Кемпф, Дюклер), 2:2 – 21 Вільямс (Фолк, Ліндхольм), 2:3 – 44 Агв (Ліндхольм, Терявяйнен)

Едмонтон – Айлендерс – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 41 Хікі (Пулок, Нелсон), 1:1 – 58 Макдэвид (Бір, Клефбом)

Сан-Хосе – Сент-Луїс– 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 52 Бедкер (Демело, Донський), 2:0 – 59 Гертл (Бернс)

Лос-Анджелес – Вашингтон– 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 15 Картер (Пірсона, Мартінес), 1:1 – 25 Врана (Орпик, Оши), 2:1 – 29 Льюїс (Картер), 3:1 – 58 Кліффорд (Форборт, Копітар)