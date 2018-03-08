"Піттсбург" вийшов на перше місце Столичного дивізіону НХЛ

Команда обіграла "Філадельфію" з рахунком 5:2.

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі "Піттсбург Пінгвінз" обіграв принципового конкурента, здобув третю перемогу поспіль і вийшов на перше місце Столичного дивізіону.

Обігнати "Вашингтон" команді Майка Саллівана допомогли три передачі Сідні Кросбі, який переступив позначку в 1100 очок, повідомляє офіційний сайт ліги.

Дублем у "Пінгвінз" відзначився Конор Ширі, а Євген Малкін забив гол і зробив передачу на відстань двох очок наблизився до Микити Кучерова в суперечці бомбардирів.

"Грати ще довго, - сказав Кросбі. - Кінцівка буде впертою, але в будь-якому випадку було приємно заробити два очки в матчі з конкурентом по дивізіону".

"Піттсбург" відкрив рахунок в кінці першого періоду, коли проводив 900-й матч Філ Кессел відкрив рахунок в більшості. У другому періоді голи Якуба Ворачека і Тревіса Конечни дозволили "Флайєрс" вийти вперед, проте господарі не змогли зламати суперника, який відзначився ще три рази до другої перерви. В кінці третього періоду крапку поставив Малкін, який вразив порожні ворота. "Філадельфія" не використала жодного з п'яти вилучень, зазнала четвертої поразки поспіль і залишилася на третьому місці в дивізіоні.

"Піттсбург" закінчував матч без форвардів Брайана Раста і Домініка Симона, які отримали травми. До складу "Філадельфії" повернувся Уейн Сіммондс, що пропустив сім ігор.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

7 березня.

Баффало – Калгарі– 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Шайби: 0:1 – 5 Беннетт (Янковський, Хэмоник), 0:2 – 8 Янковскі (Броді, Беннетт), 0:3 – 25 Джиордано (Ферланд), 0:4 – 26 Монахан (Броді, Годро), 0:5 – 38 Хемілтон (Годро, Джиордано), 1:5 – 59 Нелсон (Уілсон, Поминвилл)

Філадельфія – Піттсбург– 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Шайби: 0:1 – 18 Кессел (Кросбі, Малкін), 1:1 – 22 Ворачек (Патрік), 2:1 – 25 Конекны (Макдоналд, Жиру), 2:2 – 29 Олексяк (Гюнцель, Шульц), 2:3 – 34 Ширі (Олексяк, Кросбі), 2:4 – 39 Ширі (Кросбі, Гюнцель), 2:5 – 58 Малкін (Шейэн, Хагелін)

Ванкувер – Арізона– 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 18 Келлер (Перлини, Степан), 1:1 – 19 Йокінен (Ганьє, Лайпсик), 1:2 – 59 Степан (Перлини, Келлер)