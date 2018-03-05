"Кременчук" і харківське "Динамо" вийшли до півфіналу плей-офф Української хокейної ліги

22:53, 05 березня 2018
Хокей
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Визначилися півфіналісти плей-офф ВХЛ / uhl.com.ua

Матч у Білій Церкві завершився з рахунком 3:5, у той час як перша гра в Кременчуці завершився ще більш переконливою перемогою господарів з рахунком 5:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

У той же час, харків`яни перший матч проти "Львів" звели внічию - 2:2, але в гостях здобули перемогу з рахунком 3:4.

У півфіналах УХЛ зіграють "Донбас" - "Динамо" (перший матч - 8 березня) та "Білий Барс" - "Кременчук" (9 березня).

Броварські Вовки — ХК " Кременчук 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Шайби: 21:59 Чорний — 0:1; 24:26 Алексанян— 0:2; 33:34 — 0:3; 33:51 Шапіро — 1:3; 41:41 Алексанян — 1:4; 44:02 Толстушко — 1:5; 52:02 Забулонов — 2:5; 55:26 Мікульчик — 3:5

Перший матч — 1:5

Галицькі Леви — Динамо Харків 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайби: 17:48 Піддубний (Максименко, Олійник — більш.) — 0:1; 22:37 Абаджян (Панченко, Чіканцев) — 1:1; 36:46 Чердак — 1:2; 38:31 Сиротенко — 1:3; 39:28 Алексейчук — 2:3; 47:42 Чіканцев — 3:3; 55:51 Олійник — 3:4

Перший матч — 2:2

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Теги: #УХЛ-2017/2018#Вовки програли Кременчуку УХЛ