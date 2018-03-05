"Вегас" перервав серію з трьох поразок поспіль в НХЛ

"Голден Найтс" обіграли "Нью-Джерсі" з рахунком 3:2.

У ніч на понеділок в Національній хокейній лізі "Вегас" перервав серію з трьох поразок завдяки 2 (1+1) очками Давида Перону і 33 сэйвам Марка-Андре Флері.

"Голден Найтс" обіграли "Нью-Джерсі Девілз" з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Тейлор Хол набрав очки у 18-му матчі "Девілз" поспіль і продовжив особисту результативну серію до 25 ігор (він пропустив три гри через травму руки). Однак це не допомогло "Нью-Джерсі", який програв в третій раз поспіль. Під час 18-матчевій результативною серії Хол набрав 24 (13+11) очок, а по ходу 25-матчевій - 36 (18+18).

У складі "Голден Найтс" першим голом після обміну з "Детройта" відзначився Томаш Татар.

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4 березня.

Флорида – Філадельфія– 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 2 Барков (Луонго, Йэндл), 2:0 – 14 Дадонов (Экблад, Бьюгстэд), 3:0 – 38 Дадонов, 4:0 – 42 Юбердо (Пысик, Макгинн), 4:1 – 56 Конекны (Жиру, Меннінг)

Колорадо – Нешвілл– 3:4 (1:1, 0:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 3 Уотсон (Екхольм, Сиссонс), 1:1 – 12 Задоров (Ліндхольм, Седерберг), 1:2 – 28 Терріс (Фіала, Елліс), 2:2 – 44 Ньєто, 3:2 – 54 Рантанен (Беррі, Маккіннон), 3:3 – 58 Елліс (Джохансен, Суббан), 3:4 – 61 Форсберг (Арвідссон, Елліс)

Анахайм – Чикаго– 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Шайби: 1:0 – 2 Ракелль (Монтур, Гецлаф), 2:0 – 6 Перрі (Менсон, Гецлаф), 3:0 – 22 Петтерссон (Грант, Биекса), 4:0 – 26 Сильверберг (Грант, Кольяно), 4:1 – 34 Юрчо (Мерфі, Кит), 4:2 – 41 Шмальц (Хиностроза), 5:2 – 47 Сильверберг (Кеслер, Кольяно), 6:2 – 54 Перрі (Гецлаф, Фаулер), 6:3 – 57 Шмальц (Хиностроза, Дебринкат)

Нью-Джерсі – Вегас– 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – 24 Перон (Меррілл, Гіка), 1:1 – 28 Ватанен (Маруна, Хол), 1:2 – 31 Энгелланд (Рівс, Теодор), 2:2 – 37 Хол, 2:3 – 37 Татар (Хант, Перон)

Кароліна – Вінніпег– 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 5 Лайні (Морроу, Елерс), 1:1 – 18 Терявяйнен (Фолк, Агв), 1:2 – 22 Лайні (Wheeler, Штястны), 1:3 – 50 Штястны (Лайне, Чьяро), 2:3 – 55 Дж.Стаал (Макгинн, Слэвин)

Міннесота – Детройт– 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 0:1 – 3 Абделькадер (Ларкін, Ерікссон), 1:1 – 27 Е. Стаал (Сутер, Сперджен), 2:1 – 30 Парізе (Нідеррайтер, Койву), 3:1 – 55 Цукер (Сутер, Гранлунд), 4:1 – 56 Цукер (Дамба)

Сан-Хосе – Коламбус– 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 9 Фоліньо (Джонсон, Калверт), 0:2 – 18 Мілано (Бьоркстранн, Дженнер), 0:3 – 25 Панарін (Еткінсон, Коул), 1:3 – 38 Донський (Кейн, Демело), 2:3 – 50 Кейн (Павелскі), 2:4 – 59 Панарін (Дюбуа)