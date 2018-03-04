"Вашингтон" обіграв "Торонто" у матчі під відкритим небом і переконливо виграв Стадіонну серію НХЛ

Матч завершився з рахунком 5:2.

"Вашингтон" здобув перемогу над "Торонто" з рахунком 5:2 у матчі "Стадіонної серії", який пройшов на Navy-Marine Corps Memorial Stadium в Аннаполісі в присутності 29 516 глядачів.

Нинішня "Стадіонна серія" стала дев'ятою за рахунком з тих пір, як НХЛ запустила її в січні 2014 року, повідомляє офіційний сайт ліги.

Ураганний вітер, який вирував у тутешніх краях в попередню добу і через якоий матч ледь не перенесли на неділю, до вечора суботи став тихіше. Гра почалася при температурі +5 за Цельсієм і вітрі 10 метрів в секунду.

Початок першого періоду видався багатим на події. Вже на 4-й хвилині Євген Кузнєцов з п'ятачка реалізував більшість з передачі Нікласа Бэкстрема. Шайба стала для росіянина його 20-ю у сезоні. Рівно за півтори хвилини потому номінальні гості з Торонто відігралися: воротар "Кепіталз" Брейді Холтбі впорався з дальнім кидком захисника Романа Полака, але відбив шайбу в черевик набіг Зака Хаймэна, від якого та прошмигнула у ворота - 1:1.

Чекати наступного голу довелося менше хвилини. Том Вілсон з Бекстремом добре поборолися за воротами Фредеріка Андерсена і відкинули шайбу по центру точно під гарматний кидок Олександра Овечкіна. Свою 40-ю в сезоні і 598-ю за кар'єру шайбу Овечкін відсвяткував зазвичай бурхливо, і зрозуміло, чому: свій попередній гол на вулиці він забив ще в "Зимової класики" семирічної давності.

А на 17-й хвилині вашингтонців спорудили, мабуть, найкрасивіший гол матчу: Кузнєцов продерся з шайбою до правої штанги і потягнув за собою двох гравців "Мейпл Ліфс", але все одно знайшов просвіт, в якій відкинув шайбу під кидок набігаючого ззаду Бэкстрема - 3:1.

"Просто побачив, що Ніккі ззаду відкритий, віддав йому під кидок, - незворушно прокоментував свій персональний хайлайт Кузнєцов. - Спеціально цю комбінацію не награвали. Добре перед тим моментом розкотилися, Беки здорово відкрився, а я вчасно його побачив і зумів віддати".

Цієї шайбою вашингтонський швед набрав своє третє очко в матчі і вже в першому періоді зрівнявся з рекордом результативності в матчах під відкритим небом.

У "Торонто" замаячили непогані шанси повернутися у гру в другому періоді. На 28-й хвилині Назім Кадрі кинув шайбу з розвороту в бік воріт майже від синьої лінії, але Холтбі з-за трафіку біля воріт, мабуть, не розгледів момент кидка - і пропустив у ближній кут над пасткою. Але маячили вони недовго. "Кепіталз" в цей вечір не збиралися залишати хлопцям у білій формі навіть надії на порятунок. Як і в першому періоді, вони відповіли на гол гостей власної шайбою в такій же зміні - відзначився захисник Джон Карлсон.

А ще через пару хвилин до рекорду, повтореного Бэкстремом, приєднався Кузнєцов, набравши власне третє очко в матчі. Та яке! Його пас на Якуба Врану, після якого чех втік один на один з Андерсеном і довів рахунок до 5:2, був просто чудовий. Для бідолахи Андерсена матч на цьому закінчився. Як і забиті в цьому матчі голи.

У другому перерві заповнений стадіон дуже тепло привітав жіночу хокейну збірну США, виграла тиждень тому олімпійське золото Пхенчхана. Мабуть, більш гучних оплесків після цього в Аннаполісі вже не було. Третій період запам'ятався хіба що тим, що рівно в середині двадцятихвилинки на стадіоні вирубався світло, перервавши гру на 15 хвилин.

"У першому періоді ми отримали потужний заряд енергії від трибун і добре скористалися шансами у більшості, - підкреслив Бэкстрем. - І, що також дуже важливо, на кожен гол суперника знаходили швидку відповідь".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

3 березня.

Тампа-Бей – Філадельфія – 7:6 ОТ (1:3, 2:1, 3:2)

Шайби: 0:1 – 7 Патрік (Ворачек, Жиру), 1:1 – 8 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:2 – 14 Ворачек (Патрік), 1:3 – 18 Хегг (Проворов, Лоутон), 2:3 – 25 Хедман (Кучеров, Стэмкос), 3:3 – 32 Джирарди (Хедман, Стэмкос), 3:4 – 36 Лехтеря (Філппула, Уіл), 3:5 – 41 Проворов (Філппула), 4:5 – 44 Міллер (Пойнт, Гурде), 5:5 – 47 Стэмкос (Кучеров, Киллорн), 6:5 – 50 Хедман (Стэмкос), 6:6 – 57 Жиру (Проворов, Кутюр'є)

Даллас – Сент-Луїс – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 27 Питлик (Руссель), 1:1 – 33 Барбашов (Тарасенко, Данн), 1:2 – 52 Шварц (Парайко), 2:2 – 57 Радулов (Бенн, Сегін), 3:2 – 63 Бенн (Сегін)

Лос-Анджелес – Чикаго– 3:5 (0:1, 3:0, 0:4)

Шайби: 0:1 – 13 Оэстерле, 1:1 – 24 Пірсон, 2:1 – 26 Мартінес (Копітар, Браун), 3:1 – 37 Иафалло, 3:2 – 50 Анісімов (Кейн, Тэйвс), 3:3 – 54 Хиностроза, 3:4 – 58 Тэйвс (Сібрук, Кейн), 3:5 – 59 Кейн (Тэйвс, Саад)

Бостон – Монреаль – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 9 Галлахер, 1:1 – 57 Дебраск (Крюг, Холден), 2:1 – 62 Маршанд (Джионта, Крюг)

Піттсбург – Айлендерс – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Девідсон (Чи, Бейлі), 1:1 – 38 Хернквист (Малкін, Кессел), 1:2 – 44 (Таварес), 2:2 – 51 Брассар (Симон, Кессел), 3:2 – 63 Кросбі (Летанг, Шульц)

Аризона – Оттава– 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 3 Пажо (Стоун, Райан), 1:1 – 18 Екман-Ларссон (Степан, Келлер), 2:1 – 34 Мартинук (Казінс, Річардсон)

Вашингтон – Торонто– 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 3 Кузнєцов (Карлсон, Бэкстрем), 1:1 – 5 Хайман (Полак), 2:1 – 6 Овечкін ( Бэкстрем, Вілсон), 3:1 – 16 Бэкстрем (Карлсон, Кузнєцов), 3:2 – 27 Кадрі (Дермотт, Марло), 4:2 – 28 Карлсон (Бігл, Стівенсон), 5:2 – 30 Врана (Орлов, Кузнєцов)

Едмонтон – Рейнджерс– 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 1 Крайдер (Гілмор, Зибанежад), 1:1 – 25 Макдэвид (Телбот, Беннінг), 1:2 – 27 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Бучневич), 1:3 – 29 Кері (Маклауд, Деарнэ), 2:3 – 36 Нюджент-Хопкінс (Секера, Макдэвид)