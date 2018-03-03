"Кременчук" у кінцівці здобув впевнену перемогу над "Вовками" у матчі 1/4 фіналу УХЛ

Друга зустріч команд відбудеться в понеділок.

У Кременчуці відбувся перший матч чвертьфінальної серії УХЛ між місцевим "Кременчуком" і "Вовками" з Броварів. Фаворит зустрічі - "Кременчук" - здобув упевнену перемогу з рахунком 5:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Віце-чемпіону минулого сезону "Кременчуку" досить важко дався старт зустрічі. У першому періоді господарі так і не змогли "розпечатати" ворота опонентів. Другу 20-хвилинку кременчужани виграли - 2:0. На старті заключного періоду "Вовки" змогли скоротити відставання в рахунку до мінімального і повернули інтригу.

Читайте такожУкраїнська хокейна ліга представила офіційний логотип плей-офф турніруПровал гостьової команди стався в останні чотири хвилини гри. Підопічні Миколи Сидорова почали отримувати вилучення, якими вміло скористалися господарі. Три шайби поспіль у ворота суперників закинули Бойков, Алексанян-Петрович і Чернишенко.

Як повідомляє Xsport, голкіпер броварської команди Микита Гордюшин до своєї заміни в самому кінці гри встиг зробити 60 сейвів.

«Кременчук» - «Волки» 5:1 (0:0; 2:0; 3:1)

Шайбы: 1:0 Бойков (Козачук, Чернишенко), 03:42. 2:0 Кривошапкін (Савицький, Горлушко), 07:49. 2:1 Микульчик (Овчинников, Шахов), 43:42. 3:1 Бойков (Чернишенко, Толстушко - більш.), 55:57. 4:1 Алексанян-Петрович (Шах), 56:47. 5:1 Чернишенко (Козачук, Толстушко - більш.), 57:17.

«Кременчук»: Власенко; Толстушко - Козачук, Наливайко - Роганов, Горлушко - Савицький; Бойков - Карпенко - Чернишенко, Рубан - Шах - Алексанян-Петрович, Поліщук - Гриценко - Кривошапкін, Єфімочкін - Сеник - Шиманський.

«Вовки»: Гордюшин (Швець - з 57:17 до 58:04); Бугаєв - Лучников, Забулонов - Приваліхін, Луценко - Сорока; Микульчик - Овчинников - Шахов, Мкртчян - Омельченко - Паламаренко, Носко.

Наступна зустріч команд відбудеться 5 березня в Білій Церкві, початок гри о 18:45.

Нагадаємо, що на даній стадії дуелі між суперниками складаються з двох ігор. До півфіналу виходить команда, яка у двох матчах з суперником має кращу різницю шайб.

В іншій серії 1/4 фіналу плей-офф УХЛ ситуація після першої гри більш непередбачувана.