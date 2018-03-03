"Ванкувер" поступився "Нешвіллу", "Колорадо" розгромив "Міннесоту" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ. "Ванкувер" у домашній грі поступився "Нешвіллу" - 3:4, пропустивши вирішальну шайбу в овертаймі. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Айлендерс – Монреаль– 3:6 (1:1, 2:2, 0:3) Шайби: 0:1 – 1 Галлахер (Друен, Гальченюк), 1:1 – 19 Фріц (Хікі, Нелсон), 1:2 – 22 Гальченюк (Шлемко), 2:2 – 24 Бейлі (Ледді), 2:3 – 30 Гальченюк (Райллі), 3:3 – 39 Нелсон (Бовільє, Ледд), 3:4 – 48 Байрон (де ла Роз, Галлахер), 3:5 – 49 Джулсен (Райллі, Лехконен), 3:6 – 59 Гальченюк Кароліна – Нью-Джерсі – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Шайби: 1:0 – 31 Райан (Хеніфін, Раск), 1:1 – 39 Хол (Палмієрі, Ватанен), 2:1 – 49 Терявяйнен (Ліндхольм, Песке), 3:1 – 59 Вільямс (Дж.Стаал) Флорида – Баффало– 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 1 Метісон (Макканн, Макгінн), 1:1 – 5 Райнхарт (Антіпін, О'Райллі), 2:1 – 16 Екблад (Дадонов, Йєндл), 3:1 – 26 Барков (Дадонов, Бьюгстед), 4:1 – 31 Сівіур (Маккензі, Бьюгстед) Вінніпег – Детройт– 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 12 Крунвалль (Абделькадер, Зеттерберг), 1:1 – 13 Чьяро (Рословик, Літтл), 2:1 – 13 Лайні (Майерс), 3:1 – 26 Бафлін (Армія, Морріссі), 3:2 – 27 Манта (Нюквист), 4:2 – 32 Лайні (Морріссі, Елерс), 4:3 – 45 Дейлі (Бертуцци, Крунвалль) Калгарі – Рейнджерс– 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) Шайби: 0:1 – 4 Гейс (Спунер), 1:1 – 16 Кулак (Ткачак, Фролік), 1:2 – 20 Бучневич (Піонк, Крайдер), 1:3 – 30 Спунер (Деанджело) Колорадо – Міннесота– 7:1 (2:0, 4:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 9 Ландескуг (Жирар, Рантанен), 2:0 – 12 Маккіннон (Рантанен, Беррі), 3:0 – 25 Беррі (Маккіннон, Рантанен), 4:0 – 28 Маккіннон (Немет, Жирар), 5:0 – 30 Седерберг (Бурк), 6:0 – 32 Рантанен (Немет, Маккіннон), 6:1 – 37 Койву (Гранлунд, Парізе), 7:1 – 47 Ньєто (Маккіннон, Комо) Вегас – Оттава– 4:5 (2:1, 0:3, 2:1) Шайби: 1:0 – 1 Сміт (Карлссон, Маршессо), 1:1 – 2 Стоун (Райан),2:1 – 18 Міллер (Хаула, Хант), 2:2 – 23 Райан (Карлссон, Стоун), 2:3 – 30 Дюшен (Хоффман, Шабо), 2:4 – 34 Пажо (Райан, Карлссон), 3:4 – 43 Карлссон (Сміт, Маршессо), 4:4 – 47 Карпентер (Міллер), 4:5 – 48 Берроуз (Маккормік, Карлссон) Ванкувер – Нешвілл – 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) Шайби: 1:0 – 5 Хорват (Д. Седін, Едлер), 2:0 – 35 Саттер (Арчибальд, Босер), 2:1 – 37 Фішер (Арвідссон, Форсберг), 2:2 – 50 Фіала (Екхольм, Терріс), 3:2 – 51 Д. Седін (Босер, Х. Седін), 3:3 – 57 Елліс (Йернкрук, Суббан), 3:4 – 60 Йернкрук (Елліс, Арвідссон) Анахайм – Коламбус– 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Шайби: 0:1 – 13 Мілано (Веренскі, Бьоркстранн), 1:1 – 14 Ракелль (Фаулер, Перрі), 2:1 – 31 Кольяно, 3:1 – 32 Менсон (Бошемен), 4:1 – 56 Фаулер (Ракелль, Хенрік), 4:2 – 57 Веренскі (Бьоркстранн)

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