"Піттсбург" пропустив 8 шайб від "Бостона", "Сан-Хосе" розгромив "Чикаго" в НХЛ

"Тампа-Бей" в овертаймі переграла "Даллас".

Напередодні відбулися чергові матчі Національної хокейної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Бостон – Піттсбург– 8:4 (5:3, 3:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 1 Мяяття (Хара, Неш, Малкін), 1:1 – 1 Крейчі (Хара, Неш, Малкін), 2:1 – 2 Пастрняк (Неш, Маршанд), 3:1 – 5 Неш (Маршанд, Крюг), 3:2 – 9 Кессел (Малкін, Хернквист), 4:2 – 12 Бекес (Джионта), 5:2 – 16 Крюг (Неш, Пастрняк), 5:3 – 19 Шейен, 6:3 – 22 Крейчі (Дебраск, Холден), 7:3 – 34 Крейчі (Макевой, Джионта), 8:3 – 37 Пастрняк (Макевой, Хара), 8:4 – 45 Мяяття (Брассар, Кессел) Філадельфія – Кароліна– 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Шайби: 0:1 – 4 Вільямс (Слевін, Скіннер), 0:2 – 25 Терявяйнен (Фолк, Ахо), 0:3 – 31 Вільямс (Дж.Стаал, Піску), 1:3 – 41 Конекни (Жиру, Кутюр'є), 1:4 – 54 Ахо (Вільямс) Флорида – Нью-Джерсі– 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) Шайби: 1:0 – 6 Барков (Петрович, Дадонов), 1:1 – 20 Хол (Ватанен, Маруна), 2:1 – 48 Мамін (Екблад, Макканн), 3:1 – 56 Барков (Бьюгстед, Дадонов), 3:2 – 57 Братт (Марун) Даллас – Тампа-Бей – 4:5 ОТ (1:1, 1:3, 2:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 1 Пойнт (Міллер), 1:1 – 11 Сегін (Радулов, Бенн), 2:1 – 28 Сегін (Линделль, Клингберг), 2:2 – 29 Чиреллі (Куніц, Хедман), 2:3 – 33 Кіллорн (Чиреллі, Пакетт), 2:4 – 36 Стемкос (Міллер), 3:4 – 41 Річі (Еліє, Дікінсон), 4:4 – 59 Янмарк-Нюлен (Радулов, Сегін),4:5 – 64 Конахер Едмонтон – Нешвілл– 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) Шайби: 1:0 – 11 Макдквід (Беннінг, Слепишев), 2:0 – 19 Драйзайтль (Строум, Макдевід), 2:1 – 36 Хартнелл (Йернкрук, Боніно) 2:2 – 39 Арвідссон (Форсберг), 2:3 – 54 Арвідссон (Форсберг), 2:4 – 56 Уотсон (Сиссонс, Хартман) Арізона – Штат Міннесота– 5:3 (0:1, 1:0, 4:2) Шайби: 0:1 – 15 Парізе (Ерікссон Ек, Нідеррайтер), 1:1 – 37 Чикран (Домі, Келлер), 2:1 – 44 Дворак (Домі, Фішер), 2:2 – 47 Койву (Койл, Дамба), 3:2 – 48 Панік (Фішер, Екман-Ларссон), 4:2 – 52 Коннотон (Дворак, Домі), 4:3 – 53 Каллен (Фоліньо, Енніс), 5:3 – 59 Мартинук Лос-Анджелес – Коламбус– 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) Шайби: 0:1 – 3 Еткінсон (Панарін), 0:2 – 13 Джонс (Веренскі, Калверт), 1:2 – 22 Томпсон (Фолін), 2:2 – 25 Іафалло (Маззин, Фолін), 3:2 – 36 Пірсон (Тоффолі, Дауті), 4:2 – 48 Картер (Фолін), 5:2 – 56 Іафалло Сан-Хосе – Чикаго– 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) Шайби: 0:1 – 2 Анісімов (Кейн, Кіт), 1:1 – 10 Павелскі (Донской, Бернс), 2:1 – 14 Кутюр (Гертл, Бедкер), 3:1 – 22 Лабанк (Демело, Тірні), 4:1 – 25 Майєр (Демело, Діллон), 5:1 – 32 Павелскі (Кейн, Донской), 6:1 – 39 Влешик, 7:1 – 42 Гудроу (Демело, Серенсен), 7:2 – 59 Шмальц (Дальстрем, Дебринкат)

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