"Рейнджерс" вирвав перемогу у "Ванкувера" у поєдинку НХЛ

"Тампа-Бей" поступилася "Баффало".

Напередодні відбулися чергові матчі Національної хокейної ліги. "Рейнджерс" у щедрому на голи поєдинку обіграв на виїзді "Ванкувер" з рахунком 6:5, забивши вирішальну шайбу на початку овертайму. Монреаль – Айлендерс– 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 3 Барзел (Хікі, Еберле), 1:1 – 11 Байрон (Друен, Лехконен), 2:1 – 28 Друен (Гальченюк, Петрі), 3:1 – 33 Щербак (де ла Роз, Галлахер) Тампа-Бей – Баффало – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Шайби: 1:0 – 18 Конахер (Гурде, Джирарді), 1:1 – 51 Родрігес (Помінвілл), 1:2 – 61 Помінвілл (О'Райллі, Ристолайнен) Сент-Луїс – Детройт– 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Шайби: 1:0 – 21 Апшолл (Бродзяк, Парайко), 2:0 – 54 Пьєтранжело (Шенн, Шварц), 2:1 – 58 Атанасіу (Бертуцци) Колорадо – Калгарі– 5:2 (0:1, 4:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 14 Баклунд, 0:2 – 22 Фролік (Баклунд, Ткачак), 1:2 – 28 Маккіннон (Беррі, Ландескуг), 2:2 – 29 Задоров (Седерберг, Комо), 3:2 – 32 Беррі (Маккіннон, Рантанен), 4:2 – 38 Ньєто (Комо, Седерберг), 5:2 – 59 Сіменс Ванкувер – "Рейнджерс" – 5:6(2:3, 1:1, 2:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 1 Гейс (Спунер, Шей), 0:2 – 2 Весі (Намесников, Піонк), 0:3 – 12 Гейс (Спунер, Піонк), 1:3 – 14 Босер (Хорват), 2:3 – 19 Хорват (Х. Седін, Д. Седін), 3:3 – 31 Д. Седін, 3:4 – 34 Намесников, 4:4 – 52 Голдобін (Пуліо, Лайпсик), 4:5 – 54 Зибанежад (Фаст, Крайдер), 5:5 – 59 Босер (Хорват, Лайпсик), 5:6 – 61 Гілмор (Спунер)

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