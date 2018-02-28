"Донбас" розгромив "Динамо", "Кременчук" - "Галицьких Левів" в останньому турі регулярного чемпіонату УХЛ

Завершилася перша частина чемпіонату України.

В середу відбулися матчі заключного туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Донбас" розгромив "Динамо", а "Кременчук" - "Галицьких Левів", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч у Дружківці завершився з рахунком 8:2, а в Кременчуці - 7:0.

УХЛ. Регулярний чемпіонат.

40-й тур

«Донбас» - МХК «Динамо» 8:2 (1:1, 3:0, 4:1)

Шайби: 0:1-Олійник (Горище, Піддубний - більш.), 07:04. 1:1 Костіков (Кузьмик), 07:46. 2:1 Лялька (Захаров, Ігнатенко - більш.), 28:22. 3:1 Ворона (Фірсов), 32:48. 4:1 Свищев (Ворона, Григор'єв), 37:33. 5:1 Лялька (Денискін), 41:46. 6:1 Влад (Кузьмик), 45:12. 7:1 Мазур (Ворона, Фірсов), 48:31. 8:1 Кузьмик - менше і менше.), 54:01. 8:2 Горище (Олійник, Піддубний), 58:08.

ХК «Кременчук» – «Галицькі Леви» – 7:0 (2:0; 1:0; 4:0)

Шайби: 1:0 Карпенко (Козачук, Чернишенко), 02:38. 2:0 Рубан (Алексанян-Петрович,), 10:31. 3:0 Кривошапкин (Гриценко), 32:51. 4:0 Чернишенко (Козачук, Бойків), 40:51. 5:0 Шиманський (Гриценко), 42:09. 6:0 Гриценко (Шиманський, Горлушко - більш.), 52:14. 7:0 Наливайко (Алексанян-Петрович, Роганов), 56:21.

«Білий Барс» - «Вовки» 6:3 (3:1; 1:1; 2:1

Шайби: 0:1 Шапіро (Лучників), 09:36. 1:1 Куцевич (Лісників), 11:54. 2:1 Герцик, 15:18. 3:1 Ромащенко (Тимченко - менше і менше.), 18:25. 3:2 Забулонов (Шапіро, Боронило - більш.), 28:34. 4:2 Разумов (Куцевич, Лісників), 39:00. 5:2 Логач (Ядловський, Лісників), 50:17. 5:3 Забулонов (Черемнов, Приваліхін - більш.), 53:35. 6:3 Разумов (Васильєв - менше і менше.), 59:02.