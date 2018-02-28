Поразки "Піттсбурга" і "Торонто", "Бостон" обіграв "Кароліну" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. "Бостон" в овертаймі переграв "Кароліну", а "Піттсбург" поступився у третьому періоді у домашньому матчі з "Нью-Джерсі". Ще один фаворит - "Торонто" - поступився в поєдинку з "Флоридою".

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Бостон — Кароліна 4:3 (в овертаймі) (2:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 10:01 Макгінн — 11 (Скіннер, Фальк — більш) — 0:1, 11:41 Рік Неш — 19 (Крейчі, Дебрюск) — 1:1, 13:09 Теравайнен — 16 (Фальк, Раск — більш) — 1:2, 19:04 Агв — 22 (Теравайнен, Райан) — 1:3, 19:57 Райлі Неш — 11 (Вінгелс, Крюг) — 2:3, 25:34 Вінгелс — 8 (Дебрюск, Макевой) — 3:3 в овертаймі 01:08 Макевой — 7 (Райлі Неш) — 4:3

Піттсбург — Нью-Джерсі 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 08:17 Кросбі — 21 (Дюмолін, Гентцель) — 1:0, 12:19 Палмьєрі — 17 (Северсон, Хол) — 1:1, 24:25 Хол — 27 (Северсон, Зейджак — більш) — 1:2, 37:02 Ханвік — 4 (Гентцель) — 2:2, 45:01 Ноесен — 9 (Грін, Зейджак) — 2:3

Вашингтон — Оттава 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайби: 15:16 Кузнєцов — 18 (Оші, Нісканен) — 1:0, 20:43 Вілсон — 11 (Бекстрем) — 2:0, 26:25 Хоффман — 18 (Карлссон, Кондон — більш) — 2:1, 39:48 Кузнєцов — 19 (Нісканен, Врана) — 3:1, 43:14 Карлссон — 6 (Классон, Стоун) — 3:2

Флорида — Торонто 3:2 (в овертаймі) (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 11:02 Барков — 21 (Хьюбердо, Трочек — більш) — 1:0, 21:42 Хьюбердо — 19 (Трочек, Врбата) — 2:0, 22:53 Мур — 6 (Комаров, Капанен) — 2:1, 32:34 Хайман — 12 (Нюландер) — 2:2, в овертаймі 03:47 Маккенн — 7 (Екблад) — 3:2

Міннесота — Сент-Луїс 8:3 (3:1, 3:2, 2:0)

Шайби: 02:57 Зукер — 26 (Сутер, Стаал — більш) — 1:0, 07:13 Гранлунд — 18 (Стаал, Зукер) — 2:0, 09:59 Тарасенко — 25 (Шенн, Стін) — 2:1, 11:17 Гранлунд — 19 (Силер, Проссер) — 3:1, 20:15 Пьєтранджело — 10 (Швартц, Боумістер) — 3:2, 28:19 Стаал — 31 (Зукер, Сутер — больш) — 4:2, 37:07 Койву — 10 (Койл, Парізе) — 5:2, 38:52 Тарасенко — 26 (Швартц, Стін — більш) — 5:3, 39:44 Спаржеон — 9 (Гранлунд, Сутер) — 6:3, 47:46 Стаал — 32 (Зукер, Койву) — 7:3, 50:54 Стаал — 33 (Зукер, Гранлунд) — 8:3

Вінніпег — Нешвілл 5:6 (0:0, 4:3, 1:3)

Шайби: 22:45 Хендрікс — 5 (Арміа, Копп) — 1:0, 28:55 Сміт — 19 (Йосі) — 1:1, 32:41 Шайфлі — 20 (Рослович, Коннор) — 2:1, 34:23 Шайфлі — 21 (Счастни, Уілер — більш) — 3:1, 35:07 Турріс — 11 (Арвідссон, Йосі) — 3:2, 37:06 Екхольм — 9 (Ярнкрок, Йосі — більш) — 3:3, 37:39 Елерс — 25 (Лайне, Шаріот) — 4:3, 50:00 Счастни — 13 (Елерс, Лайні) — 5:3, 50:55 Сміт — 20 (Вебер) — 5:4, 53:57 Джохансен — 9 (Арвідссон, Йосі) — 5:5, 59:00 Хартман — 9 (Йосі) — 5:6

Даллас — Калгарі 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 19:21 Шор — 8 (Еліє, Хем'юс) — 1:0, 30:04 Сегін — 32 (Бенн, Рітчі — більш) — 2:0

Сан-Хосе — Едмонтон 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Шайби: 04:33 Макдевід — 28 (Секера) — 0:1, 21:20 Павелскі — 16 (Кейн, Райан) — 1:1, 27:02 Брон — 3 (Павелскі, Кейн) — 2:1, 36:15 Майєр — 16 (Павелскі, Донской) — 3:1, 37:38 Кутюр — 26 (Бодкер) — 4:1, 46:06 Пулюярві — 10 (Аберг, Строум) — 4:2, 59:05 Тірні — 16 (Фер, Павелскі) — 5:2

Вегас — Лос-Анджелес 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайби: 05:27 Карлссон — 34 (Маршессо, Сміт) — 1:0, 08:36 Кліффорд— 4 — 1:1, 26:56 Тоффолі— 21 — 1:2, 39:30 Копітар — 27 (Лаффало) — 1:3, 58:02 Картер — 2 (Копітар, Фанеф — більш) — 1:4